Сервис по доставке автозапчастей из Китая "AutoZapChina" - дохотрон!

Пять месяцев назад был подобный сервис "AutoLife"
. Теперь мошенники предлагают выход на китайский рынок с сервисом по доставке запчастей из Китая "AutoZapChina"
на сайте avtozapchina.ru
Как обычно предлагается простая работа за большие деньги:
Цитата:
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Нам нужен ответственный человек, который сможет:
- 1 раз в сутки выходить в интернет
- вносить в базу данных информацию о заказах (5-7 заказов в сутки)
- получать от 7150 руб. на свой счет!
1. Они пишут, что компания существует уже 8 лет, однако в интернете об этой компании никто не знает и сайт компании зарегистрирован только 16.08.2016 г.
2. Не требуется никакой регистрации, просто нажимаете кнопку "Приступить к работе сейчас" и вам дадут логин и пароль, avtozapchina.ru/enter_lk.html
которые тоже не нужно никуда вводить, а всего лишь нажать кнопку "Вход в личный кабинет" и вы уже получаете первое задание: avtozapchina.ru/work_1.html
3. Задание тоже выполнять не обязательно - просто нажимайте на кнопку "Внести данные" 5 раз и у вас на счету уже 7177 руб. 93 коп. avtozapchina.ru/recvizition.html
4. Чтобы их вывести нужно оплатить комиссию биллингового сервиса 2% в размере 143 руб. 40 коп. avtozapchina.ru/comission.html
5. Это не единственная оплата. Если вы оплатите комиссию, вас ждет новый счет - вы должны будете выбрать количество заданий и скорость обработки "биллингового сервиса" и заплатить за это 290, 490 или 990 рублей
6. Но ни 290, ни даже 990 рублей не помогут вам вывести мифические 7177 рублей, т.к. это лохотрон!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!