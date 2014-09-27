Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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mvk.company - Миллионеры в кедах- Рефбэк 111%

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:37
#1
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля.
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 428
Благодарностей: 79
КП: 0.172
mvk.company - Миллионеры в кедах- Рефбэк 111%
.
Условия ( любое на ваш выбор ) :
111 % - сетевикам ( кто пригласит несколько активных )
100 % - кто пригласит хотя бы 1 активного.
60 % - остальным .



Для получения рефбэка Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке. Ссылка на регистрацию http://mvk.company/?ref=Capital
Будьте внимательны!!! Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам, то нужно удалить старые куки иначе даже зайдя по моей ссылке вы можете стать рефералом того человека по ссылке которого зашли на сайт в первый раз. Или зайдите с другого браузера . Пригласивший вас должен быть - Capital.

2. После вклада в ЛС пишите ваш логин, сумму вклада, номер кошелька для выплаты рефбека.

3. Срок выплат - сразу же после поступления средств из проекта.

4. Обязательно отписываемся о получении рефбека в данной теме!

Выплаты делаю на Перфект Мани.Киви .Сбебанк. Яндекс деньги.

Комиссию на вывод Perfect Money 0,5% вычитаю из суммы реферального вознаграждения, просьба это учитывать..


Связь со мной: ЛС ,чаще бываю тут - Вконтакте - https://vk.com/top_1oo


Обсуждение проекта в теме mmgp.ru/showthread.php?t=422888
__________________
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kozyref на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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