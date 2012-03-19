Follow[the]Seed открывает фонд на $100 млн для инвестиций в инновационные стартапы

Венчурная компания Follow[the]Seed, расположенная в Сидней (Австралия) запустила фонд на $100 миллионов для привлечения средств в различные стартапы.
В Follow[the]Seed будут инвесторы из таких городов как Тель-Авив, Пекин, Сидней и Кремниевой долины
для правильного отбора стартапов с финансированием от $500 тыс. до $2 миллионов и сосредоточится на компаниях, расположенные в Соединенных Штатах и Израиле. По их словам, совета директоров компании, в этих странах самые интересные предложения.
Венчурный фонд даст старт в середине февраля 2017 года.
Компания основана в 2015 году, такими инвесторами как Аджой Маллик, Андрей Щербен, Курт Ши и Алиав Алалу и уже сделали некоторые вложения в компании WorkSpotm(облачный стартап привлекший $6.2 млн для своей облачной платформы совместно с другими венчурными фондами), ClassCover ($600 тыс) и в FarmBot (сумма сделки не разглашается).
Follow[the]Seed создала свой уникальный алгоритм, который даёт оценивать потенциал и мощь стартапов на первых стадия финансирования (предпосевной, посевной раунд и раунд А). Фонд больше обращает внимание на корпоративные решения, потребительские технологии, технологические инновации, игры, уникальные приложения для смартфонов, электронная коммерция и интернет вещи. Как сообщил соучредитель компании, Follow[the]Seed планирует инвестировать в инновационные 100 – 120 стартапов, в общей сложности на $200 миллионов
Друзья, что скажите по этому поводу? Взвешивает ли венчурная компания риски? Ведь все мы знаем насколько могут быть рискованные инвестиции в стартапы...
Специально для MMGP.RU
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