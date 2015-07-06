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Способности к зарабатыванию денег определяются еще во время беременности

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Старый Сегодня, 20:56
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,934
Благодарностей: 587
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Способности к зарабатыванию денег определяются еще во время беременности


Оказывается о способностях к зарабатыванию человеком денег можно рассуждать уже во время протекающей беременности матери, которая вынашивает своего ребенка. Говорить о таких способностях можно по разнице в длине пальцев.

Такое заключение сделали эксперты Высшей школы экономики и свои выводы они опубликовали в научно-популярном журнале Экономист энд Хьюман Байолоджи (Economics and Human Biology). Эксперты прежде чем сделать вышеупомянутое заключение, специально занимались целой программой изучения этого вопроса. Они проводили свои исследования и сопоставляли полученную информацию по 2 000 человек и возраст этих людей был от 23 до 60 лет.

Таким образом они определили, что лица мужского пола с небольшим указательным пальцем, а также с длинным так называемым "безымянным" пальцем, обычно добиваются в своей жизни хороших финансовых результатов и причём чаще всего. То есть, чем больше разница между одним и другим пальцем на руке, тем для мужчин лучше всего (в плане финансов, конечно).

А вот, кстати, у тех же исследуемых ими лиц женского пола, наоборот: - наблюдается обратная зависимость. То есть, чем ближе другу к другу по длине находятся их безымянный и указательные пальцы, тем больше шансов на хороший заработок в их жизни.

Разный уровень тестостерона (тестостерон - это основной мужской половой гормон, прим.) в организме женщины и мужчины - вот на что ссылаются эксперты, отвечая на вопрос почему, мужчины коротким указательным пальцем и длинным безымянным обычно (не факт, но чаще всего!) хорошо зарабатывают себе на жизнь, а у женщин все наоборот, по этим пальцам, конечно. Кстати, этот самый уровень тестостерона с помощью современных средств медицины можно определить даже у плода в чреве матери.

Эксперты, также напоминают, что ранее также проводились исследования и были открыты иные способности людей, которые различаются по длине этих двух пальцев рук.

Например, ученые пришли к выводу, что те у кого есть длинный указательный палец обычно не достигают высоких показателей в спорте, но они легко делают задания на вербальную память (вербальная память – это память, которая отвечает за способность человека запоминать текстовую информацию, прим.). Обладатели же длинного безымянного пальца обычно успешны в спорте или быстрее решают задачи на пространственное мышление.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5897573d8aedf
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Старый Сегодня, 21:43
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 541
Благодарностей: 72
КП: 0.058
Re: Способности к зарабатыванию денег определяются еще во время беременности
Прочитав статью, сразу же изучила указательный и безымянный пальцы свои и мужа.
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