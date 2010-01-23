Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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вместо тысячи слов

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Здесь вы найдете интересную и полезную информацию по вариантам вложения денег, описания возможных "подводных камней", мои отчеты инвестирования, а также описание моих успехов и неудач.
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Старый Сегодня, 20:52
#1
Мастер
 
Имя: Артём
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Инвестирую в: HYIP
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inspirau на форуме  
Старый Сегодня, 22:14
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,783
Благодарностей: 38,839
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: вместо тысячи слов
inspirau, это что вы хотели скакать, создав такую тему ?! Скоро заполнят раздел, как коллега выше, видимо будет свой личный раздел у портала..
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Smirnov Nikolay на форуме  
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