Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,478 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Роботы снова отнимают рабочие места

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:39
#1
Премиум
 
Аватар Invention
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,439
Благодарностей: 232
КП: 0.064
Роботы снова отнимают рабочие места

Китайская фабрика Changying Precision Technology Company заменила 90% своих сотрудников роботами, в результате чего производство выросло на 250%, а количество бракованной продукции сократилось на 80%. А компания Amazon уже через несколько месяцев откроет полностью автономный магазин, в котором не будет ни одного рабочего. Об этом сообщило издание ZME Science.

Основное направление компании Changying Precision Technology Company – сборка мобильных смартфонов. Во время реализации программы по автоматизации рабочих процессов руководство фабрики заменило 650 человек своей рабочей силы на роботов, и модернизированные рабочие потоки. В результате этого мероприятия штат сотрудников компании сократился до 60 человек, которые только следят за работой роботов. Генеральный директор завода Ло Вэйцян заявил, что в ближайшее время количество необходимых сотрудников будет уменьшено до 20 человек.

Уже сейчас были проведены некоторые подсчеты, которые свидетельствуют о том, что в результате исключения «человеческого фактора», скорость производства увеличилась на 250%, а число брак уменьшилось на 80%. Кроме того, роботам не нужно время на длительный отдых, их рабочий день не обязательно должен быть ограничен всего 8-мю часами, и они могут без создания особых условий работать на вредном производстве. Все эти факторы значительно повышает прибыль компании, и позволяют снизить стоимость готовых товаров.

Это уже не первое внедрение роботов вместо людей в Китае. В середине 2016 года были обнародованы данные о том, что 35 тайваньских фирм, которые имеют производственные мощности в Китае в том числи и Foxconn, компанию-поставщика Apple потратили около 610 млн долларов, на закупку промышленных роботов. Сюй Юлянь, представитель властей города Куньшань заявил, что за счет внедрения робототехники, количество живой рабочей силы сократилось из 110 до 50 тысяч единиц.

Кроме того, в конце прошлого года крупнейший в мире интернет магазин Amazon анонсировал скорое открытие полностью автономного оффлайн магазина Amazon Go. Первый магазин будет открыт уже через несколько месяцев в Америке в городе Сиетл. Руководство Amazon заявило что в таком магазине никогда не будет очередей и кассовых аппаратов. Покупатели должны будут просто при входе запустить в своем смартфоне специальное приложение и прислонить его к специальному турникету, далее просто набрать весь интересующий товар, и свободно покинуть магазин. Деньги будут автоматически списаны со счета.

В то время как оптимисты с восхищением смотрят на чудеса технического прогресса, и обсуждают преимущества инновационных систем, которые позволяют экономить время и деньги как производителям, так и потребителям, скептики начинают серьезно бояться что из-за внедрения таких технологий могут исчезнуть профессии, которые сегодня являются очень востребованными. Профсоюзные организации также отмечают, что со временем все больше компаний будут идти путем автоматизации рабочих процессов, что приведет к новой массовой волне повышения безработицы.



Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Invention на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Названы самые выгодные рабочие места в Украине moskva Новости в мире финансов и инвестиций 5 19.11.2016 20:52
Нефтяной кризис уничтожает рабочие места в США Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.11.2015 21:16
Новые производственные линии и рабочие места moskva Новости в мире финансов и инвестиций 12 09.10.2015 19:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар hromov
Новости НБУ: Нацбанк предложил банкирам работать по честному. Валютный рынок стабилен
От hromov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Бесплатная моментальная лотерея
От TOLIK111 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Как залить готовые файлы на сайт??
От kaboska в разделе «Веб-программирование»
Аватар baursak12
Торговые стратегии для Forex (картинки+описание)
От baursak12 в разделе «Торговые стратегии»
Аватара нет
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Russia (10 ноября, г. Москва)
От Sapiens в разделе «Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.)»
Аватар VictorSamus
Чистый убыток Хоум Кредит Банка в I квартале составил 169 млн рублей
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube