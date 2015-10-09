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Роботы снова отнимают рабочие места

Китайская фабрика Changying Precision Technology Company заменила 90% своих сотрудников роботами, в результате чего производство выросло на 250%, а количество бракованной продукции сократилось на 80%. А компания Amazon уже через несколько месяцев откроет полностью автономный магазин, в котором не будет ни одного рабочего. Об этом сообщило издание ZME Science.



Основное направление компании Changying Precision Technology Company – сборка мобильных смартфонов. Во время реализации программы по автоматизации рабочих процессов руководство фабрики заменило 650 человек своей рабочей силы на роботов, и модернизированные рабочие потоки. В результате этого мероприятия штат сотрудников компании сократился до 60 человек, которые только следят за работой роботов. Генеральный директор завода Ло Вэйцян заявил, что в ближайшее время количество необходимых сотрудников будет уменьшено до 20 человек.



Уже сейчас были проведены некоторые подсчеты, которые свидетельствуют о том, что в результате исключения «человеческого фактора», скорость производства увеличилась на 250%, а число брак уменьшилось на 80%. Кроме того, роботам не нужно время на длительный отдых, их рабочий день не обязательно должен быть ограничен всего 8-мю часами, и они могут без создания особых условий работать на вредном производстве. Все эти факторы значительно повышает прибыль компании, и позволяют снизить стоимость готовых товаров.



Это уже не первое внедрение роботов вместо людей в Китае. В середине 2016 года были обнародованы данные о том, что 35 тайваньских фирм, которые имеют производственные мощности в Китае в том числи и Foxconn, компанию-поставщика Apple потратили около 610 млн долларов, на закупку промышленных роботов. Сюй Юлянь, представитель властей города Куньшань заявил, что за счет внедрения робототехники, количество живой рабочей силы сократилось из 110 до 50 тысяч единиц.



Кроме того, в конце прошлого года крупнейший в мире интернет магазин Amazon анонсировал скорое открытие полностью автономного оффлайн магазина Amazon Go. Первый магазин будет открыт уже через несколько месяцев в Америке в городе Сиетл. Руководство Amazon заявило что в таком магазине никогда не будет очередей и кассовых аппаратов. Покупатели должны будут просто при входе запустить в своем смартфоне специальное приложение и прислонить его к специальному турникету, далее просто набрать весь интересующий товар, и свободно покинуть магазин. Деньги будут автоматически списаны со счета.



В то время как оптимисты с восхищением смотрят на чудеса технического прогресса, и обсуждают преимущества инновационных систем, которые позволяют экономить время и деньги как производителям, так и потребителям, скептики начинают серьезно бояться что из-за внедрения таких технологий могут исчезнуть профессии, которые сегодня являются очень востребованными. Профсоюзные организации также отмечают, что со временем все больше компаний будут идти путем автоматизации рабочих процессов, что приведет к новой массовой волне повышения безработицы.







Специально для mmgp.ru Основное направление компании Changying Precision Technology Company – сборка мобильных смартфонов. Во время реализации программы по автоматизации рабочих процессов руководство фабрики заменило 650 человек своей рабочей силы на роботов, и модернизированные рабочие потоки. В результате этого мероприятия штат сотрудников компании сократился до 60 человек, которые только следят за работой роботов. Генеральный директор завода Ло Вэйцян заявил, что в ближайшее время количество необходимых сотрудников будет уменьшено до 20 человек.Уже сейчас были проведены некоторые подсчеты, которые свидетельствуют о том, что в результате исключения «человеческого фактора», скорость производства увеличилась на 250%, а число брак уменьшилось на 80%. Кроме того, роботам не нужно время на длительный отдых, их рабочий день не обязательно должен быть ограничен всего 8-мю часами, и они могут без создания особых условий работать на вредном производстве. Все эти факторы значительно повышает прибыль компании, и позволяют снизить стоимость готовых товаров.Это уже не первое внедрение роботов вместо людей в Китае. В середине 2016 года были обнародованы данные о том, что 35 тайваньских фирм, которые имеют производственные мощности в Китае в том числи и Foxconn, компанию-поставщика Apple потратили около 610 млн долларов, на закупку промышленных роботов. Сюй Юлянь, представитель властей города Куньшань заявил, что за счет внедрения робототехники, количество живой рабочей силы сократилось из 110 до 50 тысяч единиц.Кроме того, в конце прошлого года крупнейший в мире интернет магазин Amazon анонсировал скорое открытие полностью автономного оффлайн магазина Amazon Go. Первый магазин будет открыт уже через несколько месяцев в Америке в городе Сиетл. Руководство Amazon заявило что в таком магазине никогда не будет очередей и кассовых аппаратов. Покупатели должны будут просто при входе запустить в своем смартфоне специальное приложение и прислонить его к специальному турникету, далее просто набрать весь интересующий товар, и свободно покинуть магазин. Деньги будут автоматически списаны со счета.В то время как оптимисты с восхищением смотрят на чудеса технического прогресса, и обсуждают преимущества инновационных систем, которые позволяют экономить время и деньги как производителям, так и потребителям, скептики начинают серьезно бояться что из-за внедрения таких технологий могут исчезнуть профессии, которые сегодня являются очень востребованными. Профсоюзные организации также отмечают, что со временем все больше компаний будут идти путем автоматизации рабочих процессов, что приведет к новой массовой волне повышения безработицы.Специально для mmgp.ru

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