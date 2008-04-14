UnchartedWealth - unchartedwealth.com

Uncharted Богатство команда с неустанным стремлением обнаружить потерянные сокровища. Наша страсть побуждает нас к местам, где нога ни один человек имеет бродивших за последние годы. Мы стремимся к неизвестному и решить древние misteries. Прошлое хранит множество тайн и там еще много драгоценных камней, чтобы быть возвращены из тумана забвения. Это кто мы: авантюристы, искатели, бизнесмены. Археология всегда была о страсти, а не статистика. Современная эпоха утверждает, что существует еще один способ окунуться в эту деятельность. Uncharted Богатство приглашает Вас принять участие в захватывающем процессе обнаружения сокровища прошлого. Ваш вклад охватывает траты международных экспедиций отправить с целью найти древние артефакты. Ваш интерес должен быть оплачен в соответствии с ваших первоначальных инвестиций. Сейчас у нас есть несколько экспедиций, работающих в разных местах Земли, и вы можете стать частью их приключений, спонсируя их. Д-р Индиана Джонс, Лара Крофт, кто следующий ??? Может быть, вы? Присоединяйтесь к нам и создать свою собственную историю успеха!