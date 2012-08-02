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Amazon впервые за 10 лет не оправдал ожидания Уолл-стрит

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Старый Сегодня, 20:17
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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Amazon впервые за 10 лет не оправдал ожидания Уолл-стрит


Облачный сервис Amazon Web Services вырос в огромный бизнес, приносящий $ 12 млрд ежегодного дохода, всего через 10 лет после запуска компании.

По сути, AWS так хорошо развивался, что всего достигал оценочной отметки с 2015 года, когда Amazon впервые начал давать прибыль.

Но, увы, в последнем квартале Amazon столкнулся с неприятностью. Акции компании упали на 2 %, а в денежном эквиваленте — на $ 3,6 млрд. Таким образом, компания впервые не оправдала высокие ожидания Уолл-стрит.

Тем не менее, большинство инвесторов по-прежнему уверенный в будущем AWS. Некоторые из них считают, что AWS вырос лучше, чем в прошлом квартале, просто статистика не учитывает нетрудовые доходы.

Нетрудовой доход - это не заработанные деньги, которые не были записанные в качестве дохода. Например, если подписать трудовой контракт на $ 1200/год, только четверть от этой суммы регистрируют как доход в первом квартале, остальную часть суммы записывают в нетрудовые. С каждой новой четвертью записывается доход компании, а нетрудовой - списывается.

В четвертом квартале на не заработанные доходы Amazon пришлось $ 4,8 млрд. В результате, последний квартал показал рост в размере $ 600 млн. В третьем квартале 2016 года он увеличился на $ 350 млн, а во втором - всего на $ 90 млн.



Часть нетрудовых доходов Amazon ежегодно исходит от членства в Prime, но согласно Дойче Банку, "здоровая часть" увеличения прибыли исходит от AWS. Это означает, что AWS имеет сотни миллионов долларов в виде нетрудовых доходов на своем балансе. Компании остается только ждать, что записать доходы в ближайшем будущем.

Долгосрочные и крупные сделки

Резкий рост нетрудовых доходов Amazon можно объяснить двумя факторами. AWS подписывает сверхбольшие и многолетние контракты с крупными компаниями, а также наращивает количество пользователей благодаря своей дисконтной программе, которая требует предоплаты и длительные контрактные обязательства.

AWS рассказала об основных контрактах, которые дают большую часть прибыли, с такими компаниями как Capital One, Workday и Salesforce.

В любом случае, AWS продолжает сохранять огромный успех в сфере технологий. После прошлого квартала AWS показал колоссальный годовой рост в 47 %, несмотря на крупные скидки на услуги компании.

Учитывая скачек роста AWS и доминирующую долю на рынке, ожидается дальнейший рост компании и повышение общей прибыльности.

Перевод специально для mmgp.ru
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