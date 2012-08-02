Amazon впервые за 10 лет не оправдал ожидания Уолл-стрит

Облачный сервис Amazon Web Services вырос в огромный бизнес, приносящий $ 12 млрд ежегодного дохода, всего через 10 лет после запуска компании.
По сути, AWS так хорошо развивался, что всего достигал оценочной отметки с 2015 года, когда Amazon впервые начал давать прибыль.
Но, увы, в последнем квартале Amazon столкнулся с неприятностью. Акции компании упали на 2 %, а в денежном эквиваленте — на $ 3,6 млрд. Таким образом, компания впервые не оправдала высокие ожидания Уолл-стрит.
Тем не менее, большинство инвесторов по-прежнему уверенный в будущем AWS. Некоторые из них считают, что AWS вырос лучше, чем в прошлом квартале, просто статистика не учитывает нетрудовые доходы.
Нетрудовой доход - это не заработанные деньги, которые не были записанные в качестве дохода. Например, если подписать трудовой контракт на $ 1200/год, только четверть от этой суммы регистрируют как доход в первом квартале, остальную часть суммы записывают в нетрудовые. С каждой новой четвертью записывается доход компании, а нетрудовой - списывается.
В четвертом квартале на не заработанные доходы Amazon пришлось $ 4,8 млрд. В результате, последний квартал показал рост в размере $ 600 млн. В третьем квартале 2016 года он увеличился на $ 350 млн, а во втором - всего на $ 90 млн.
Часть нетрудовых доходов Amazon ежегодно исходит от членства в Prime, но согласно Дойче Банку, "здоровая часть" увеличения прибыли исходит от AWS. Это означает, что AWS имеет сотни миллионов долларов в виде нетрудовых доходов на своем балансе. Компании остается только ждать, что записать доходы в ближайшем будущем.
Долгосрочные и крупные сделки
Резкий рост нетрудовых доходов Amazon можно объяснить двумя факторами. AWS подписывает сверхбольшие и многолетние контракты с крупными компаниями, а также наращивает количество пользователей благодаря своей дисконтной программе, которая требует предоплаты и длительные контрактные обязательства.
AWS рассказала об основных контрактах, которые дают большую часть прибыли, с такими компаниями как Capital One, Workday и Salesforce.
В любом случае, AWS продолжает сохранять огромный успех в сфере технологий. После прошлого квартала AWS показал колоссальный годовой рост в 47 %, несмотря на крупные скидки на услуги компании.
Учитывая скачек роста AWS и доминирующую долю на рынке, ожидается дальнейший рост компании и повышение общей прибыльности.
Перевод специально для mmgp.ru