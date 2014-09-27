kapitalof.com - kapitalof

Дата старта проекта:
- 17.11.2016
Условия работы и описание проекта
Стабильная доходность от нашей системы гарантируется и достигается за счёт массированных денежных интервенций, основанных на технологиях использования и применения высококачественного Трейдинга, что позволяет нам дополнительно поддерживать общий фонд отчислений для наших участников.
Бонусы и особенности
Прибыль уже через минуту
Мгновенные выплаты
Акции и Бонусы для всех
Доступность и простота
Многоуровневая Партнёрская Программа
Служба Поддержки [24/7]
Есть маленький бесплатный бонус - активировав который можно увидеть как идут начисления :
Доход в час: 0.001 р.
Доход в день: 0.024 р.
Доход можно увеличить покупкой рефералов -
I ПАКЕТ[5 рефералов]300 руб.
II ПАКЕТ[20 рефералов]1 000 руб.
III ПАКЕТ[50 рефералов]2 000 руб.
Не плохой рейтинг по Alexa Traffic - http://www.alexa.com/siteinfo/kapitalof.com
Маркетинг-план
Система отчисления начинает работать сразу после регистрации. Первые начисления Вы получите уже через минуту.
Пример дохода от вложений 100 руб :.
Прогноз доходности:
Мощность: 0.10 KH/s +11 = 11.1 KH/s
Доход в час: 0.001 р. +0.110 p. = 0.111 p.
Доход в день: 0.024 р. +2.640 p. = 2.664 p.
Партнерская программа :
5 ти-уровневая партнёрская программа составляет: 20% - 10% - 3% - 2% - 1% от оплаты мощностей, купленных Вашими приглашёнными участниками, а также их рефералами до 5го уровня.
Минимальная сумма для вывода
: без ограничений.
Платежные системы:
- ЯндексДеньги ,QIWI ,Payeer .
Скриншот пополнения счета:
- http://prntscr.com/e4s7cd
***Тема создана для ознакомления!!! ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБСУЖДЕНИЯ: пункт 2.4. Флуд в теме обсуждения (обсуждение вопросов, не связанных с данным проектом, выяснение личных отношений, личная переписка) запрещен! Для этого используйте личные сообщения или другие формы общения.