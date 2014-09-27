Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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kapitalof.com - kapitalof

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:46
#1
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля.
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 428
Благодарностей: 79
КП: 0.172
kapitalof.com - kapitalof

Дата старта проекта: - 17.11.2016

Условия работы и описание проекта

Стабильная доходность от нашей системы гарантируется и достигается за счёт массированных денежных интервенций, основанных на технологиях использования и применения высококачественного Трейдинга, что позволяет нам дополнительно поддерживать общий фонд отчислений для наших участников.


Бонусы и особенности

Прибыль уже через минуту
Мгновенные выплаты
Акции и Бонусы для всех
Доступность и простота
Многоуровневая Партнёрская Программа
Служба Поддержки [24/7]

Есть маленький бесплатный бонус - активировав который можно увидеть как идут начисления :
Доход в час: 0.001 р.
Доход в день: 0.024 р.

Доход можно увеличить покупкой рефералов -
I ПАКЕТ[5 рефералов]300 руб.

II ПАКЕТ[20 рефералов]1 000 руб.

III ПАКЕТ[50 рефералов]2 000 руб.

Не плохой рейтинг по Alexa Traffic - http://www.alexa.com/siteinfo/kapitalof.com


Маркетинг-план

Система отчисления начинает работать сразу после регистрации. Первые начисления Вы получите уже через минуту.
Пример дохода от вложений 100 руб :.
Прогноз доходности:
Мощность: 0.10 KH/s +11 = 11.1 KH/s
Доход в час: 0.001 р. +0.110 p. = 0.111 p.
Доход в день: 0.024 р. +2.640 p. = 2.664 p.

Партнерская программа :
5 ти-уровневая партнёрская программа составляет: 20% - 10% - 3% - 2% - 1% от оплаты мощностей, купленных Вашими приглашёнными участниками, а также их рефералами до 5го уровня.

Минимальная сумма для вывода: без ограничений.
Платежные системы: - ЯндексДеньги ,QIWI ,Payeer .


Скриншот пополнения счета: - http://prntscr.com/e4s7cd



***Тема создана для ознакомления!!! ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБСУЖДЕНИЯ: пункт 2.4. Флуд в теме обсуждения (обсуждение вопросов, не связанных с данным проектом, выяснение личных отношений, личная переписка) запрещен! Для этого используйте личные сообщения или другие формы общения.
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kozyref на форуме  
Старый Сегодня, 19:05
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 287
Благодарностей: 23
КП: 0.050
Re: kapitalof.com - kapitalof
Цитата:
Сообщение от kozyref Посмотреть сообщение
Тема создана для ознакомления!!! ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБСУЖДЕНИЯ: пункт 2.4. Флуд в теме обсуждения (обсуждение вопросов, не связанных с данным проектом, выяснение личных отношений, личная переписка) запрещен! Для этого используйте личные сообщения или другие формы общения.
Любите вы правилами потыкать в который раз уже вижу. А сами тогда почему не соблюдаете их?
Цитата:
Если вы открываете тему с рекламируемой программой, то вы просто ОБЯЗАНЫ получить выплату - не менее 1$ , либо вложить свои деньги - не менее 5$ , а значит указать ее при открытии темы.
Или у вас какой то свой курс по которому 5 долларов это 114 рублей?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
biznesunions на форуме  
Старый Сегодня, 19:11
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 29
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: kapitalof.com - kapitalof
Там для вывода нужны hush points ( это типо cash points B rich birds)
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
WINDOF на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:14
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