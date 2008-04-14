Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Wine5 - wine5.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:21
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 40,134
Благодарностей: 2,868
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Wine5 - wine5.net
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Wine5 Limited

Планы nvestment 0,85% в день в течение 30 дней (Principal Назад), 5% в день в течение 30 рабочих дней, 35% в неделю в течение 5 недель, 125% через 15 дней

Минимальный вклад $5

Рефские до 5 Levels: 5%-2%-1%-0.5%-0.5%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDOS-GUARD

Перевод с Google:

Цитата:
О WINE5 LIMITED

Вино 5 Limited является производство вина компания, основанная в 2016 году компании, с п 10513782, была создана в Соединенном Королевстве.

Для того, чтобы сделать хорошее вино различных видов, которые включают красное вино, зеленое вино, синее вино, Розовое вино и золотистое вино из лучших сортов винограда. Вино 5 Limited готова сделать лучшее из вин, которые выдержали испытание временем, со страстью к являясь лидером в виноделии не только в Соединенном Королевстве, но по всему земному шару.

Мы тесно сотрудничаем с различными специалистами и любителей вина из разных стран мира, чтобы гарантировать, что мы не делаем ничего, кроме качественного вина для наших высоко уважаемых клиентов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
СИНИЙ ВИНО

0,85%

Ежедневно в течение 30 дней

(Principal Назад)

$ 5 - $ 50 тысяч


молодое вино

5%

Ежедневно в течение 30
Рабочие дни

$ 5 - $ 50 тысяч


КРАСНОЕ ВИНО

35%

Еженедельно Для
5 недель

$ 5 - $ 50 тысяч


РОЗОВОЕ ВИНО

125%

После
15 дней

$ 5 - $ 50 тысяч

ЗОЛОТОЙ ВИНО

85%

ежемесячно
5 месяцев

$ 5 - $ 50 тысяч
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 163136472
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13625558 (WINE5 LIMITED)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to WINE5 LIMITED - Fortunes Within Reach User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 18:29
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,686
Благодарностей: 4,471
КП: 0.005
Re: Wine5 - wine5.net
хорошая тема, для пятницы надо было
__________________
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 18:31
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 5,107
Благодарностей: 4,376
КП: 0.148
Кто нибудь синее вино пил?
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Старый Сегодня, 18:36
#4
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,775
Благодарностей: 430
КП: 0.240
Re: Wine5 - wine5.net
Моя любимая тема. Сразу видно что над сайтом работал профи дизайнер. Лого, шрифты, тексты, да всё соответствует тематике. И планы адекватные, а не школьные) Только вот самое главное чтобы админ был с головой и желанием дать заработать ни только себе.
__________________
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Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Timur2014 на форуме  
Старый Сегодня, 18:40
#5
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,336
Благодарностей: 29,431
КП: 0.162

награды Нострадамус 
Re: Wine5 - wine5.net
Цитата:
Сообщение от Timur2014 Посмотреть сообщение
Сразу видно что над сайтом работал профи дизайнер
слеплен прикольно, добавлю в закладки пока
__________________
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Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
shtorm3000 на форуме  
Старый Сегодня, 18:50
#6
Любитель
 
Регистрация: 24.12.2016
Сообщений: 313
Благодарностей: 52
КП: 0.000
Re: Wine5 - wine5.net
Депозит
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U12499098->U13625558. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to WINE5 LIMITED - Fortunes Within Reach User Nevzorov.. Date: 15:06 05.02.17. Batch: 163139735.
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сша на форуме  
Старый Сегодня, 19:05
#7
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,775
Благодарностей: 430
КП: 0.240
Re: Wine5 - wine5.net
Цитата:
Сообщение от сша Посмотреть сообщение
Депозит
Куда спешим то? А обсуждать?
__________________
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Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Timur2014 на форуме  
Старый Сегодня, 19:05
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,587
Благодарностей: 1,097
КП: 0.000
Re: Wine5 - wine5.net
Не плох, посмотрю на действия админа и можно поиграть
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 19:09
#9
Любитель
 
Регистрация: 24.12.2016
Сообщений: 313
Благодарностей: 52
КП: 0.000
Re: Wine5 - wine5.net
Цитата:
Сообщение от Timur2014 Посмотреть сообщение
Куда спешим то? А обсуждать?
Планы как по мне норм!
Подготовка 5+
Админа всё равно не знаю
Вывод: играю в надежде что админ завтра не наберёт моников
__________________
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Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день. ПАРТИЗАН!
сша на форуме  
Старый Сегодня, 19:13
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 186
Благодарностей: 25
КП: 0.000
Re: Wine5 - wine5.net
понаблюдаю, заходить в любом случае рано
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smile007 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:14
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