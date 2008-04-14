Wine5 - wine5.net

Планы nvestment 0,85% в день в течение 30 дней (Principal Назад), 5% в день в течение 30 рабочих дней, 35% в неделю в течение 5 недель, 125% через 15 дней
Минимальный вклад $5
Рефские до 5 Levels: 5%-2%-1%-0.5%-0.5%
Вывод типа Pуководство
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Цитата:
О WINE5 LIMITED
Вино 5 Limited является производство вина компания, основанная в 2016 году компании, с п 10513782, была создана в Соединенном Королевстве.
Для того, чтобы сделать хорошее вино различных видов, которые включают красное вино, зеленое вино, синее вино, Розовое вино и золотистое вино из лучших сортов винограда. Вино 5 Limited готова сделать лучшее из вин, которые выдержали испытание временем, со страстью к являясь лидером в виноделии не только в Соединенном Королевстве, но по всему земному шару.
Мы тесно сотрудничаем с различными специалистами и любителей вина из разных стран мира, чтобы гарантировать, что мы не делаем ничего, кроме качественного вина для наших высоко уважаемых клиентов.
Моя любимая тема. Сразу видно что над сайтом работал профи дизайнер. Лого, шрифты, тексты, да всё соответствует тематике. И планы адекватные, а не школьные) Только вот самое главное чтобы админ был с головой и желанием дать заработать ни только себе.
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