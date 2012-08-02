Хедж-фонд стоимостью $ 40 млрд дал советы для карьерного роста

Хедж-фонд, который оценивается в $ 40 млрд, рассказывается свои три простых правила для поиска восходящих звезд, которые должен знать каждый.
Two Sigma — $ 40-миллиардный хедж-фонд, который использует передовые технологии для поиска инвестиционных возможностей, вырос в несколько раз за последние годы.
За последние семь лет численность работников компании выросла на 400 %, сейчас Two Sigma имеет 1000 сотрудников в офисах в Нью-Йорке, Гонконг, Хьюстоне, Лондоне и Токио.
Фонд сгенерировал $ 13,1 млрд доходности с момента создания в 2002 году. В соответствии с данными LCH Investment, лондонского фонда фондов, Two Sigma входит в 20-ку самых успешных фондов всех времен
. Всего одни хедж фонд — Brevan Howard, сгенерировал больше прибыли в более короткий период времени.
Эван Ангер, старший вице-президент фирмы по подбору персонала Options Grouop, объяснил, как фирма вычисляет следующее поколение лидеров внутри компаний.
Он сказал, что секрет кроется в трех вещах:
- Взаимодействие. Ангер и его коллеги из HR отдели сообщили, что они обращают внимание на вовлечение сотрудника в работу, жизнь компании, а также взаимодействие с культурой компании.
- Вклад помимо работы. Фирма также отслеживает активность сотрудников за пределами их ежедневной роли. Это помогает обеспечить понимание, может ли сотрудник развиваться дальше по карьерной лестнице или занять более активную роль в команде.
- Карьерная скорость. Как быстро кто-то поднимается по карьерной лестнице? Поднимается ли человек с опережением графика роста?
Эти правила звучат просто, но их должен знать каждый!
Перевод специально для mmgp.ru