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Хедж-фонд стоимостью $ 40 млрд дал советы для карьерного роста

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Старый Сегодня, 16:55
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 116
Благодарностей: 12
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Хедж-фонд стоимостью $ 40 млрд дал советы для карьерного роста


Хедж-фонд, который оценивается в $ 40 млрд, рассказывается свои три простых правила для поиска восходящих звезд, которые должен знать каждый.

Two Sigma — $ 40-миллиардный хедж-фонд, который использует передовые технологии для поиска инвестиционных возможностей, вырос в несколько раз за последние годы.

За последние семь лет численность работников компании выросла на 400 %, сейчас Two Sigma имеет 1000 сотрудников в офисах в Нью-Йорке, Гонконг, Хьюстоне, Лондоне и Токио.

Фонд сгенерировал $ 13,1 млрд доходности с момента создания в 2002 году. В соответствии с данными LCH Investment, лондонского фонда фондов, Two Sigma входит в 20-ку самых успешных фондов всех времен. Всего одни хедж фонд — Brevan Howard, сгенерировал больше прибыли в более короткий период времени.

Эван Ангер, старший вице-президент фирмы по подбору персонала Options Grouop, объяснил, как фирма вычисляет следующее поколение лидеров внутри компаний.

Он сказал, что секрет кроется в трех вещах:
  1. Взаимодействие. Ангер и его коллеги из HR отдели сообщили, что они обращают внимание на вовлечение сотрудника в работу, жизнь компании, а также взаимодействие с культурой компании.
  2. Вклад помимо работы. Фирма также отслеживает активность сотрудников за пределами их ежедневной роли. Это помогает обеспечить понимание, может ли сотрудник развиваться дальше по карьерной лестнице или занять более активную роль в команде.
  3. Карьерная скорость. Как быстро кто-то поднимается по карьерной лестнице? Поднимается ли человек с опережением графика роста?

Эти правила звучат просто, но их должен знать каждый!

Перевод специально для mmgp.ru
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