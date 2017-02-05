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Выпуск 28, спецгость - Юлия Бибаева (05.02.2017)

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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,603
Благодарностей: 8,613
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Выпуск 28, спецгость - Юлия Бибаева (05.02.2017)
Юлия Бибаева - основатель и директор одного из крупнейших в России биткоин-обменника Матби. По образованию юрист. Карьеристка, обожает работу на износ и жесткие сроки исполнения поставленных задач. Любит путешествовать.

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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 16:07.
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Метки
биткоин, интервью, новости, россия
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