Польша признала торговлю и майнинг криптовалют официальными видами экономической деят

Центральное статистическое управление Польши признало торговлю и майнинг виртуальных валют официальными видами экономической деятельности.Как следствие, компании, занимающиеся этими видами активности теперь могут пройти регистрацию в ЦСУ.
Компании, вовлеченные в торговлю и производство виртуальных валют могут подать заявку на официальную регистрациюправового субъекта в официальном судебном регистре PKD 64.19.Z
Это нововведение является важной вехой для игроков криптовалютного рынка Польши, страны, в которой до недавнего времени не было принято ни одного официального документа, регулирующего обращение криптовалют.
Министерство финансов Польши ранее опубликовало ряд документов, касающихся правового статуса биткойна.
В заявлении министерства от 2 ноября, сказано следующее:
“наблюдается недостаток общего, правового определения виртуальных валют в международном, европейском и государственном праве”.
В завершении говорится, что невзирая на то, что виртуальные валюты не являются объектом регулирования в правовой системе Польши, они, тем не менее, подлежат налогообложению.
“Следует также отметить, что использование криптовалют на территории Польши является полностью легальным”, – говорится в заявлении министерства.
С целью дальнейшего изучения правовых и финансовых аспектов применения криптовалют в Польше, правительство страны созвало рабочую экспертную группу по блокчейну и виртуальным валютам, в рамках более обширной программы “от бумажной Польши к цифровой”, впервые опубликованной в июне 2016 .
Группа ответственна за подготовку аналитических исследований для государственных структур, ответственных за правотворческую деятельность и потенциальное регулирование виртуальных валют.
Источник: Coindesk