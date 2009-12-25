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Польша признала торговлю и майнинг криптовалют официальными видами экономической деят

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Польша признала торговлю и майнинг криптовалют официальными видами экономической деят

Центральное статистическое управление Польши признало торговлю и майнинг виртуальных валют официальными видами экономической деятельности.Как следствие, компании, занимающиеся этими видами активности теперь могут пройти регистрацию в ЦСУ.

Компании, вовлеченные в торговлю и производство виртуальных валют могут подать заявку на официальную регистрациюправового субъекта в официальном судебном регистре PKD 64.19.Z
Это нововведение является важной вехой для игроков криптовалютного рынка Польши, страны, в которой до недавнего времени не было принято ни одного официального документа, регулирующего обращение криптовалют.

Министерство финансов Польши ранее опубликовало ряд документов, касающихся правового статуса биткойна.
В заявлении министерства от 2 ноября, сказано следующее:

“наблюдается недостаток общего, правового определения виртуальных валют в международном, европейском и государственном праве”.

В завершении говорится, что невзирая на то, что виртуальные валюты не являются объектом регулирования в правовой системе Польши, они, тем не менее, подлежат налогообложению.

“Следует также отметить, что использование криптовалют на территории Польши является полностью легальным”, – говорится в заявлении министерства.

С целью дальнейшего изучения правовых и финансовых аспектов применения криптовалют в Польше, правительство страны созвало рабочую экспертную группу по блокчейну и виртуальным валютам, в рамках более обширной программы “от бумажной Польши к цифровой”, впервые опубликованной в июне 2016 .

Группа ответственна за подготовку аналитических исследований для государственных структур, ответственных за правотворческую деятельность и потенциальное регулирование виртуальных валют.

Источник: Coindesk
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Метки
биткоин, криптовалюты, новости
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