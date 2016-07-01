Новый финтех-стартап от Банка Индонезии вложится в мобильные Интернет-технологии

Индонезийский PT Bank Центральной Азии учредил FinTech-фонд венчурного капитала с целью собрать 15 миллионов долларов.
Данный фонд вкладывается в стартапы, занимающиеся мобилизацией Интернета и телекоммуникационными технологиями для создания целого ряда инновационных решений в области FinTech.
Фонд будет инвестировать и сотрудничать с FinTech-компаниями, а также поддерживать компании в финансовой отрасли для повышения экосистемы финансовой службы BCA и его дочерние компании, обеспечивая при этом дополнительную ценность для клиентов Банка, в частности, и общества в целом.
Переведено специально для MMGP.ru