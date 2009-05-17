Анна Чернобай Профессионал

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«Благословение и проклятие»: разработчики ДАО о Блокчейне 2016 года

Кристоф Йенч – основатель Slock.it, которая в этом году разработала ДАО, крупнейшее в мире (и самое спорное) приложение на основе второй по величине сети блокчейн. В этом специальном обзоре CoinDesk 2016 in Review Йенч представляет свою версию событий, которые произошли в 2016 году. Он говорит о том, что его проект способствовал развитию блокчейн-индустрии, несмотря на то, что вся эта история с ДАО оказалась серьёзным испытанием для всей экосистемы.



Оглядываясь назад, должен сказать, что это было то еще приключение.



Поскольку в этом году много было сказано (и написано) о моей фирме и ее вкладе в блокчейн-индустрию, я хотел бы коротко написать в своей статье о том, что происходило внутри мира Эфириума не с нейтральной внешней, а с нашей («необъективной») внутренней стороны.В начале этого года Slock.it упорно работали над воплощением в жизнь концепции децентрализованной экономики совместного пользования, разрабатывая приложение Smart Home Server на базе Эфириума с помощью платформы Ubuntu Core и аппаратной части Samsung.



Это было интересное время, за которое мы достигли определенных успехов.



Ситуация изменилась, когда для нас настало время поиска средств. Мы решили помочь построить децентрализованную автономную организацию (ДАО) вместо того, чтобы провести кампанию по централизованной продаже токенов или использовать классическое венчурное финансирование.



Здесь начинается история ДАО. Про нее много было сказано и написано (подробно можно прочитать об этом здесь). Это был увлекательный путь, который (бьюсь об заклад) вызвал масштабный интерес к подлинной децентрализованной автономной организации у большой группы людей.



Он привлек много внимания крупных СМИ к блокчейну и особенно к блокчейну Эфириума. Хотя мы все знаем, что последовало дальше: случился провал из-за уязвимости в умном контракте и начался спор о том, как разрешить эту ситуацию.



Эфириум-сообществу никогда прежде не приходилось сталкиваться с такого рода проблемами. Это было и благословение и проклятие, которое длилось 28 дней, в течение которых необходимо было найти решение (по истечении этого срока хард-форк провести стало бы невозможно).



Данное событие не только бросило вызов системе управления эфириумом, но и подняло обсуждение глубоких вопросов о самой природе управления блокчейном.



Какие уроки мы выучили



Итак, что представляет собой система управления Эфириумом? Сейчас мы немного ближе к пониманию этого.



По своей сути, эфириум — это протокол, который объединяет вместе очень разных людей и группы по интересам, а именно: Ethereum Foundation, майнеров, биржи, слабосвязанные группы, строящие свою деятельность на базе эфириума, разработчиков, пользователей и простых спекулянтов.



Согласно этому протоколу в настоящее время эфириум — это блокчейн, который функционирует исходя из принципа доказательства проделанной работы. С точки зрения управления, это лишь вопрос того «что пользователи выберут для запуска». Конечно, это не так просто. Существуют не так много людей, которые обладают навыками разработки клиента и могут вносить в него изменения без какого-либо риска.



Помимо этого, существуют и сильные сетевые эффекты. Впрочем, разработчики оказались очень восприимчивыми к пожеланиям сообщества: они не навязывали свое мнение, вместо этого внимательно выслушали своих пользователей, добавили свои экспертные знания и предложили только возможности выбора.



Я думаю, что разработчики клиента эфириума проделали очень хорошую работу, за что я их очень уважаю, так как то, что они делают, достаточно сложно и интересно.



После долгих дебатов, большинством голосов было принято решение о проведении хард-форка по обновлению своих клиентов и, несмотря на крайне сжатые сроки, все прошло очень гладко. Также это породило новую группу пользователей, поддерживающую старый блокчейн, и доказавшую, что каждый пользователь волен выбирать свой блокчейн.



Некоторые ошибочно утверждают, что это было централизованное решение нескольких участников из элиты, которые произвольно создали изменения в протоколе.



Как участник, который контактировал все то время с различными группами и активно продвигал и писал технические условия для потенциального хард-форка, могу сказать, что я никогда не видел более сложного процесса принятия решения, сопряженного с такими трудностями, чем этот.



Централизованные системы являются очень эффективными в принятии решений, но это уравнивает всех участников в сообществе, и многое было вынесено из этой работы.



Я надеюсь, что мы сможем улучшить систему управления эфириумом, и некоторые предложения, такие как контроль параметров протокола с помощью умного контракта или подтверждение права голоса, чтобы активировать хард-форк и одновременно отключить старую цепь, на данный момент обсуждаются.



Также в этом году были проведены и другие хард-форки, которые не были столь противоречиво восприняты. Пройдя через все это, эфириум показал свою устойчивость к различным атакам, и может оказаться, что ДАО в том числе привела к осознанию необходимости этих усовершенствований протокола.



Эволюция продолжается

К окончанию этого года экосистема эфириума будет становиться все сильнее и сильнее.



Сила, целеустремленность и навыки сообщества разработчиков, продемонстрированные на ежегодной конференции разработчиков Devcon2, потрясли меня, и я очень рад видеть прогресс в плане безопасности умных контрактов, инструментов разработчика, инфраструктуры децентрализованных приложений, клиентской разработки и, что не менее важно, постоянных исследований в поисках усовершенствования протокола.



Хотя «ДАО» уже не существует, ее концепция не умерла, и мы хотим продолжить экспериментировать и работать над ней. По этой причине мы начали работу над новым проектом под названием Charity DAO. В нем мы хотим применить уроки, извлеченные на сегодняшний день, и усовершенствовать сферу, близкую нам: благотворительные пожертвования.



Забегая вперед, Slock.it также продолжает работать над проектами, которые, как мы считаем, помогут децентрализовать экономику обмена, например, Share&Charge, проект, который недавно был отмечен правительством Германии. Вместе с компанией Innogy мы запустим этот проект, заложив основы для постепенного внедрения пирингового способа совместного использования зарядных станций для электромобилей.



В заключение, я хотел бы отметить, что по-прежнему взволнован перспективами 2017 года.



Мы надеемся привнести как можно больше физических объектов в публичную цепь эфириума, насколько это возможно, чтобы люди могли арендовать, продавать и передавать их непосредственно, и я лично жду запуска реальных сервисов, предоставляющих продукты и услуги, которые будут использовать публичный блокчейн эфириума.



В 2017 полученный ранее опыт позволит нам собрать воедино все наработки и построить наконец Web 3.0 таким, как это видится сообществом Эфириума.



Источник Кристоф Йенч – основатель Slock.it, которая в этом году разработала ДАО, крупнейшее в мире (и самое спорное) приложение на основе второй по величине сети блокчейн. В этом специальном обзоре CoinDesk 2016 in Review Йенч представляет свою версию событий, которые произошли в 2016 году. Он говорит о том, что его проект способствовал развитию блокчейн-индустрии, несмотря на то, что вся эта история с ДАО оказалась серьёзным испытанием для всей экосистемы.Оглядываясь назад, должен сказать, что это было то еще приключение.Поскольку в этом году много было сказано (и написано) о моей фирме и ее вкладе в блокчейн-индустрию, я хотел бы коротко написать в своей статье о том, что происходило внутри мира Эфириума не с нейтральной внешней, а с нашей («необъективной») внутренней стороны.В начале этого года Slock.it упорно работали над воплощением в жизнь концепции децентрализованной экономики совместного пользования, разрабатывая приложение Smart Home Server на базе Эфириума с помощью платформы Ubuntu Core и аппаратной части Samsung.Это было интересное время, за которое мы достигли определенных успехов.Ситуация изменилась, когда для нас настало время поиска средств. Мы решили помочь построить децентрализованную автономную организацию (ДАО) вместо того, чтобы провести кампанию по централизованной продаже токенов или использовать классическое венчурное финансирование.Здесь начинается история ДАО. Про нее много было сказано и написано (подробно можно прочитать об этом здесь). Это был увлекательный путь, который (бьюсь об заклад) вызвал масштабный интерес к подлинной децентрализованной автономной организации у большой группы людей.Он привлек много внимания крупных СМИ к блокчейну и особенно к блокчейну Эфириума. Хотя мы все знаем, что последовало дальше: случился провал из-за уязвимости в умном контракте и начался спор о том, как разрешить эту ситуацию.Эфириум-сообществу никогда прежде не приходилось сталкиваться с такого рода проблемами. Это было и благословение и проклятие, которое длилось 28 дней, в течение которых необходимо было найти решение (по истечении этого срока хард-форк провести стало бы невозможно).Данное событие не только бросило вызов системе управления эфириумом, но и подняло обсуждение глубоких вопросов о самой природе управления блокчейном.Итак, что представляет собой система управления Эфириумом? Сейчас мы немного ближе к пониманию этого.По своей сути, эфириум — это протокол, который объединяет вместе очень разных людей и группы по интересам, а именно: Ethereum Foundation, майнеров, биржи, слабосвязанные группы, строящие свою деятельность на базе эфириума, разработчиков, пользователей и простых спекулянтов.Согласно этому протоколу в настоящее время эфириум — это блокчейн, который функционирует исходя из принципа доказательства проделанной работы. С точки зрения управления, это лишь вопрос того «что пользователи выберут для запуска». Конечно, это не так просто. Существуют не так много людей, которые обладают навыками разработки клиента и могут вносить в него изменения без какого-либо риска.Помимо этого, существуют и сильные сетевые эффекты. Впрочем, разработчики оказались очень восприимчивыми к пожеланиям сообщества: они не навязывали свое мнение, вместо этого внимательно выслушали своих пользователей, добавили свои экспертные знания и предложили только возможности выбора.Я думаю, что разработчики клиента эфириума проделали очень хорошую работу, за что я их очень уважаю, так как то, что они делают, достаточно сложно и интересно.После долгих дебатов, большинством голосов было принято решение о проведении хард-форка по обновлению своих клиентов и, несмотря на крайне сжатые сроки, все прошло очень гладко. Также это породило новую группу пользователей, поддерживающую старый блокчейн, и доказавшую, что каждый пользователь волен выбирать свой блокчейн.Некоторые ошибочно утверждают, что это было централизованное решение нескольких участников из элиты, которые произвольно создали изменения в протоколе.Как участник, который контактировал все то время с различными группами и активно продвигал и писал технические условия для потенциального хард-форка, могу сказать, что я никогда не видел более сложного процесса принятия решения, сопряженного с такими трудностями, чем этот.Централизованные системы являются очень эффективными в принятии решений, но это уравнивает всех участников в сообществе, и многое было вынесено из этой работы.Я надеюсь, что мы сможем улучшить систему управления эфириумом, и некоторые предложения, такие как контроль параметров протокола с помощью умного контракта или подтверждение права голоса, чтобы активировать хард-форк и одновременно отключить старую цепь, на данный момент обсуждаются.Также в этом году были проведены и другие хард-форки, которые не были столь противоречиво восприняты. Пройдя через все это, эфириум показал свою устойчивость к различным атакам, и может оказаться, что ДАО в том числе привела к осознанию необходимости этих усовершенствований протокола.К окончанию этого года экосистема эфириума будет становиться все сильнее и сильнее.Сила, целеустремленность и навыки сообщества разработчиков, продемонстрированные на ежегодной конференции разработчиков Devcon2, потрясли меня, и я очень рад видеть прогресс в плане безопасности умных контрактов, инструментов разработчика, инфраструктуры децентрализованных приложений, клиентской разработки и, что не менее важно, постоянных исследований в поисках усовершенствования протокола.Хотя «ДАО» уже не существует, ее концепция не умерла, и мы хотим продолжить экспериментировать и работать над ней. По этой причине мы начали работу над новым проектом под названием Charity DAO. В нем мы хотим применить уроки, извлеченные на сегодняшний день, и усовершенствовать сферу, близкую нам: благотворительные пожертвования.Забегая вперед, Slock.it также продолжает работать над проектами, которые, как мы считаем, помогут децентрализовать экономику обмена, например, Share&Charge, проект, который недавно был отмечен правительством Германии. Вместе с компанией Innogy мы запустим этот проект, заложив основы для постепенного внедрения пирингового способа совместного использования зарядных станций для электромобилей.В заключение, я хотел бы отметить, что по-прежнему взволнован перспективами 2017 года.Мы надеемся привнести как можно больше физических объектов в публичную цепь эфириума, насколько это возможно, чтобы люди могли арендовать, продавать и передавать их непосредственно, и я лично жду запуска реальных сервисов, предоставляющих продукты и услуги, которые будут использовать публичный блокчейн эфириума.В 2017 полученный ранее опыт позволит нам собрать воедино все наработки и построить наконец Web 3.0 таким, как это видится сообществом Эфириума.

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