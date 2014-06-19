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Предлагаю стабильный доход от 10% до 30% в месяц

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Старый Сегодня, 15:17
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 19.06.2014
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Предлагаю стабильный доход от 10% до 30% в месяц
Здравствуйте! Мы разработали уникального торгового бота.

Программа эта была написана полностью самостоятельно, и использует собственные индикаторы, собственный алгоритм, который никуда в сеть не выкладывается и не будет выкладываться никогда и ни за какие деньги.

Данный бот разрабатывался в течение 3-х лет, подвергался всяческому тестированию.
Максимальную прибыль бот показал 73% чистой прибыли в течение месяца - на 42 рабочий день программа всё слила.

Одним из следующих тестов были средние настройки для бота - он проработал стабильно в течение 7 месяцев и показывал прибыль в размере 44% ежемесячно.

На 7 месяц остаток так же ушёл в минус, но с учётом того, что прибыль постоянно выводилась из системы( ежемесячно), то в итоге остались в довольно хорошем плюсе.

При установке "самых минимальных рисков" бот выдал 35% в месяц стабильно на протяжении 13 месяцев, что ещё раз подтверждает его отличную возможность делать профит.

На данный момент я полностью уверен в возможности стабильно увеличивать прибыль, как свою так и сторонних инвесторов. Поэтому моё предложение таково - готов вам предложить от 10 до 30% прибыли в месяц от Вашего вклада. Это самый низкорисковый план, который в течение года не дал минуса и продолжает давать профит.

Вся торговля будут производится на торговой платформе Альпари, доступ для наблюдения за счётом будет предоставляться каждому активному инвестору.

Приём средств возможен на такие платёжные системы - Perfect Money, ADVCash, Payeer, Яндекс деньги

Вывод прибыли инвестора - каждое первое число следующего месяца(+-3 рабочих дня на вывод из самой платёжной системы и в случае обмена на другую платёжную систему) В зависимости от торгового периода процент может составлять от 10% до 30% в месяц от суммы депозита.

Через 3 месяца спустя передачи средств в управление возможен вывод тела депозита по предварительной заявке от инвестора( заявку подавать за неделю) Если же заявка не подаётся тело депозита замораживается на следующие 3 месяца.

В доказательство того, что программа действительно работает и приносит прибыль, буду ежедневно демонстрировать результаты.(кроме выходных дней - Субботы и Воскресенья)

В последующем, для удобства будет создан сайт с личным кабинетом с возможностью открытия депозита и получения прибыли( он уже находится в стадии разработки)

Результаты торгов за прошлый год находится в приложенном архиве.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в личные сообщения или в профили в соц сетях.
Вложения
Тип файла: zip отче?т.zip (37.6 Кб, 2 просмотров)
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Метки
бизнес, доход, заработок, инвестиции, прибыль
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:12
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