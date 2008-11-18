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Как сэкономить на авиабилетах: топ-10 советов

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Старый Сегодня, 14:15
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Имя: Ростислав
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Как сэкономить на авиабилетах: топ-10 советов


Самолет доставит пассажира в любую точку планеты, даже в самую труднодоступную. Но на путешествие на воздушном транспорте часто приходится откладывать приличную сумму. Чтобы после отдыха не остаться без денег, достаточно знать несколько секретов, помогающих найти дешевый авиабилет.

Секреты поиска дешевых билетов

1. Билеты начинают продавать за несколько месяцев до вылета. Раннее бронирование существенно сэкономит бюджет семьи. Если же ко дню вылета не собралось нужного количества пассажиров, за 1-2 дня до рейса тоже бывают акции. Но на это сильно не рассчитывайте, так как подобное встречается не так часто.

2. Метапоисковики, например, aviasales, skyscanner, за минуту сравнят цены на авиабилеты у перевозчиков и у турагентств. Такие поисковики сэкономят не только время (не придется бегать по всем аэропортам и турфирмам в поисках подходящего варианта), но и деньги.

3. Цена билета формируется из многих факторов. Перед выходными, праздниками, в сезон отпусков получить долгожданную скидку вряд ли получится. Отдыхайте не в сезон, приобретайте билеты на вторник или на среду, начните свой поиск в час ночи, а не вечером. Результат приятно обрадует.

4. Каждая авиакомпания участвует в программе лояльности. Постоянным авиапассажирам перевозчики начисляют мили: премиальные или статусные. Соучастниками этого проекта являются не только авиакомпании, но и гостиницы, магазины и даже банки, то есть за покупку в крупных супермаркетах или за бронирование номеров в определенном отеле тоже можно получить бонус. Срок действия премиальных миль составляет 1,5-3 года, после чего они сгорают. Накопленные мили можно израсходовать на покупку авиабилетов. Чем больше статусных миль, тем выше сервис обслуживания. Изменение даты вылета, VIP-залы в аэропортах, регистрация без очереди – всё это доступно обладателям статусных миль. 31 декабря все накопленные за год статусные мили сгорают.

5. Не забывайте о лоукостерах, чартерных самолетах и о рейсах с пересадками. И если вы не сторонник удобств, то этот метод существенно сократит расходы на перелет.

6. Подпишитесь на рассылку новостей на сайте авиакомпании, тогда вы гарантированно получите самую свежую и актуальную информацию о выгодных предложениях на билеты.

7. Будьте гибкими в поисках дешевого варианта. Иногда цена билета на конкретный день намного выше, чем на ближайшие дни.

8. Покупайте билеты не в кассах аэропорта, а онлайн. Самые дорогие билеты продаются кассирами, так как от плана продаж зависит их зарплата.

9. Откажитесь от некоторых услуг, например, от еды и выбора мест в салоне, если перелет длится всего 2-3 часа.

10. У некоторых аэропортов, чаще всего у европейских, от курса валют зависит стоимость билета. Если курс выгодный, то в убытке точно не останетесь.

На поиск дешевых билетов иногда уходит несколько дней, поэтому после первой же неудачной попытки расстраиваться не стоит. Наберитесь терпения. Приятного путешествия!

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
дешёвые авиабилеты, путешествия
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