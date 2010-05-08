Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fast-money-inv - fast-money-inv.de

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 294
Благодарностей: 26
КП: 0.210
Fast-money-inv - fast-money-inv.de
Привет все!)
Я не админ и админа не знаю. Данная тема выложена исключительно с целью ознакомления

Старт проекта - 05.02.2017.

О проекте - На сегодняшний день, наверное, одна из самых быстро развивающихся областей - это валютный рынок. В этой сфере крутятся млрд. долларов, а курс доллара непременно растет. Все эти факторы свидетельствуют о том, что инвестиции в валютный рынок дают гарантии быстрой и высокой прибыли.

Наша компания, проведя мониторинг, сферы информационных технологий и на основе полученной информации решила занять свою нишу в данной сфере. Мы предоставляем каждому нашему инвестору начать получать сверх прибыль на этом перспективном рынке.

Рынок, в который мы делаем инвестиции, достаточно устойчив к мировым финансовым кризисам, что дает определенные гарантии минимизации рисков.

Аналитики нашей компании в ходе своей работы определили наиболее перспективную сферу для инвестирования – инвестирование в валютный рынок. Поэтому мы приняли решение создать инвестиционный фонд для достижения успеха в сфере инвестиций. В штат нашей компании входит большое количество профессионалов с многолетним опытом, которые хорошо разбираются в рынке инвестиций.

Мы разработали единый тарифный план, который позволит каждому нашему инвестору получать 2.10% прибыли каждые 1 день . Минимальный вклад в наш проект составляет 100.00 , а максимальный вклад 100000.00 .

Инвестируйте вместе с нами, не лишайте себя возможности получать стабильно постоянный доход. А наши сотрудники сделают все необходимое, чтобы наше сотрудничество превратилось в надежное партнерство.

План один - 2.1% в день на 15 дней, возврат депо в конце.

Выплаты - инстант!

Минимальный депозит - 100 рублей. Максимальный - 100000 рублей

Платежные системы - Payeer, Perfect Money, Bitcoin, Qiwi

Реферальная программа - 10%

Минимальный вывод - от 1 рубля

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Мой вклад в проект - Дата операции: 05 Фев 2017 12:16
ID операции: 301253064
Тип операции: перевод
Магазин: fast-money-inv.de
Статус: выполнен
Сумма списания: 706.72 p
Сумма получения: 706.72 p
__________________
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Мой Skype для ваших вопросов
baro9 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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