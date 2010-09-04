Поставки планшетов в 2016 году снизились на 15,6%

С появлением в 2010 году первого iPad планшетные компьютеры получили огромную популярность, но с увеличением диагонали дисплея в смартфонах и отсутствия каких-либо кардинальных изменений в планшетах пользователи стали куда реже покупать такие девайсы. По предварительным данным исследовательской фирмы International Data Corporation, в четвёртом квартале прошлого года по всему миру было отгружено 52,9 миллиона планшетов, что на 20,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом лидером этого рынка по-прежнему остаётся компания Apple с 24,7% от общего числа поставок планшетов.





Несмотря на лидерскую позицию, поставки Apple за год сократились на 18,8%. В отчёте IDC говорится, что планшеты линейки iPad Pro составляют лишь малую часть от общего числа поставок, тогда как самыми популярными моделями остаются iPad Air 2 и 7,9-дюймовые iPad mini. Из десяти отгруженных "яблочных" планшетов только один входит в линейку iPad Pro.



Второе место с 15,1% доли рынка остаётся за Samsung, поставки которой упали на 11,4%. Замыкает тройку лидеров Amazon с 9,7%, что на 0,6% меньше, чем в четвёртом квартале 2015 года. Четвёртое и пятое места занимают Lenovo и Huawei, поставки которых выросли за год на 14,8% и 43,5% соответственно.



IDC отмечает, что обычные планшеты без специальной клавиатуры продолжают терять актуальность во всех регионах. При этом на некоторых развивающихся рынках, таких как Ближний Восток и Африка, а также Центральная и Восточная Европа, поставки всё ещё растут, что обусловлено популярностью доступных моделей, но они не приносят особых доходов производителям.



Что же касается итоговых результатов по поставкам планшетов за весь 2016 год, то список лидеров остаётся без изменений. В 2016 году в мире было отгружено 174,8 миллиона планшетных компьютеров - на 15,6% меньше в сравнении с 207,2 миллионами в 2015 году.





Специалисты IDC продолжают наблюдать рост популярности планшетов-трансформеров со съёмной клавиатурой. Сейчас рост поставок этих устройств замедлился, но они считают, что это временное явление. Также аналитики обеспокоены, что на рынке гибридных планшетов сейчас представлены лишь устройства на Windows и Android, тогда как Apple продолжает игнорировать эту категорию.



Источник. С появлением в 2010 году первого iPad планшетные компьютеры получили огромную популярность, но с увеличением диагонали дисплея в смартфонах и отсутствия каких-либо кардинальных изменений в планшетах пользователи стали куда реже покупать такие девайсы. По предварительным данным исследовательской фирмы International Data Corporation, в четвёртом квартале прошлого года по всему миру было отгружено 52,9 миллиона планшетов, что на 20,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом лидером этого рынка по-прежнему остаётся компания Apple с 24,7% от общего числа поставок планшетов.Несмотря на лидерскую позицию, поставки Apple за год сократились на 18,8%. В отчёте IDC говорится, что планшеты линейки iPad Pro составляют лишь малую часть от общего числа поставок, тогда как самыми популярными моделями остаются iPad Air 2 и 7,9-дюймовые iPad mini. Из десяти отгруженных "яблочных" планшетов только один входит в линейку iPad Pro.Второе место с 15,1% доли рынка остаётся за Samsung, поставки которой упали на 11,4%. Замыкает тройку лидеров Amazon с 9,7%, что на 0,6% меньше, чем в четвёртом квартале 2015 года. Четвёртое и пятое места занимают Lenovo и Huawei, поставки которых выросли за год на 14,8% и 43,5% соответственно.IDC отмечает, что обычные планшеты без специальной клавиатуры продолжают терять актуальность во всех регионах. При этом на некоторых развивающихся рынках, таких как Ближний Восток и Африка, а также Центральная и Восточная Европа, поставки всё ещё растут, что обусловлено популярностью доступных моделей, но они не приносят особых доходов производителям.Что же касается итоговых результатов по поставкам планшетов за весь 2016 год, то список лидеров остаётся без изменений. В 2016 году в мире было отгружено 174,8 миллиона планшетных компьютеров - на 15,6% меньше в сравнении с 207,2 миллионами в 2015 году.Специалисты IDC продолжают наблюдать рост популярности планшетов-трансформеров со съёмной клавиатурой. Сейчас рост поставок этих устройств замедлился, но они считают, что это временное явление. Также аналитики обеспокоены, что на рынке гибридных планшетов сейчас представлены лишь устройства на Windows и Android, тогда как Apple продолжает игнорировать эту категорию.

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