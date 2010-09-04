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Старые версии Skype для Windows и Mac перестанут работать с 1 марта

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Старые версии Skype для Windows и Mac перестанут работать с 1 марта

В последнее время было очень много новостей о том, что разработчики прекращают поддержку старых версий приложений или операционных систем. Зачастую это связано с невозможностью реализовать новые функции на устаревшем ПО или же с недостаточным уровнем безопасности. Так, если вы используете старые сборки Skype для Windows или Mac, то с 1 марта они перестанут работать. Об этом компания Microsoft написала в своём официальном блоге.

"Так как мы хотим предоставить нашим клиентам наилучший опыт использования Skype, то нами должны быть проведены необходимые изменения. Начиная с 1 марта те, кто использует старые версии Skype для Windows, (7.16 и ниже) или Mac (от 7.0 до 7.18), больше не смогут войти в систему. Если вы один из этих пользователей, то всё, что вам нужно сделать, это загрузить обновление", - говорится в сообщении Microsoft.

Компания отмечает, что этот шаг является частью перехода Skype от инфраструктуры равноправных узлов к современной и мобильной облачной архитектуре. Это позволит Microsoft продолжать улучшать производительность и добавлять такие функции, как групповые видеоконференции и совместное использование файлов через облако.

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