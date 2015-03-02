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Google судится с русским спамером из-за домена ɢoogle.com

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#1
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Регистрация: 19.07.2016
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Google судится с русским спамером из-за домена ɢoogle.com
Предприимчивый россиянин Виталий Попов заставил понервничать юристов Google, изящно использовав Unicode-символ 0262 при регистрации домена

Корпорация добра ополчилась на русского хакера спамера, который является счастливым обладателем домена ɢoogle.com и якобы использует его для рассылки спама. Юристы Google уже направили в арбитражный суд соответствующий иск. Ответчиком выступает россиянин Виталий Попов.
Чтобы заработать на известном бренде, изобретательный россиянин создал сайт на домене, написание которого практически идентично URL-адресу главного домена самой популярной поисковой системы планеты. Для этого Попов воспользовался Unicode-символом 0262 («ɢ»), который по большей части неотличим от первой буквы в названии Корпорации добра.

Но дальше – больше. Если верить заявлениям юристов Google, россиянин стал использовать свой сайт для массовой рассылки спама и распространения вредоносного программного обеспечения. В частности, американские юристы обвинили Попова в призывах ''голосовать за Трампа'' (Vote for Trump) от имени Google. Истец также отмечает, что владелец фальшивого домена якобы занимается сбором персональной информации юзеров, прикрываясь названием американской корпорации.

Напомним, что похожая ситуация имела место чуть менее полутора лет назад, когда бывший сотрудник Google искал хорошее доменное имя в зоне .com через сервис Google Domains и наткнулся на выставленный на продажу лот Google.com. Не раздумывая долго, он купил лот – тем более что стоил он $12 за год. Впоследствии выяснилось, что домен был выставлен на продажу по ошибке. Права на него вернулись к Google, при этом незадачливый покупатель получил приличную компенсацию. Многие эксперты в последующем сошлись во мнении, что эта афера была частью маркетинговой кампании по продвижению Google Domains.

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