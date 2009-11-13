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Игорь Коломойский и Андрей Иванчук покупают более 25% “Карпатнефтехима” у “Лукойла”

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Игорь Коломойский и Андрей Иванчук покупают более 25% “Карпатнефтехима” у “Лукойла”

Компания Techinservice Limited, которую контролируют И. Коломойский и депутат от “Народного Фронта” А. Иванчук, купит долю в “Карпатнефтехиме”, принадлежащем российскому “Лукойлу”.

Согласно сообщению АМКУ, британская Techinservice Limited получила разрешение на покупку более 25% акций Lukoil Chеmical B.V., которой опосредованно принадлежит завод “Карпатнефтехим”. Нужно отметить, что ивано-франковский завод простаивает с 2012 года.

Одновременно с этим Антимонопольный комитет предоставил неназваному физическому лицу (гражданину Украины) право на опосредованную покупку (через кипрскую компанию Xedrian Holding) более 50% акций компании Lukoil Chеmical B.V.

Techinservice Limited, зарегистрированная в Лондоне, является дочерней структурой компании предприятия Техинсервис, которое производит в Украине биоэтанол.

Из интервью Игоря Коломойского “Украинской правде” стало известно, что он вместе с депутатом от “Народного фронта” Андреем Иванчуком владеют Техинсервисом.

По официальным данным, британская компания принадлежит Игорю Щуцкому, который руководит ООО “Производственная группа Техинсервис”. В одной из своих презентаций, в качестве дочерней структуры компании была указана Techinservice Limited.

“Карпатнефтехим” является единственным в Украине производителем этилена. Завод ежегодно может выпускать 250 тыс. тонн этилена.

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