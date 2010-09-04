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Concorde Capital создает 2 фонда для инвестиций в проблемные активы и IT

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Concorde Capital создает 2 фонда для инвестиций в проблемные активы и IT

Инвестиционная компания Concorde Capital поднимает 2 инвестиционных фонда более чем на $20 млн. для капиталовложений в проблемные активы и IT проекты.

«Мы "подняли" два инвестфонда: один из них долговой — на сумму 300 млн. грн., второй — на сумму $10 млн. рассчитан на стартап IT-проекты», — поведал Игорь Мазепа, генеральный директор и основатель Concorde Capital. Инвестиционные фонды были сформированы капиталом самой Concorde Capital, а также были привлечены инвестиции сотрудников компании.

Инвестиции долгового фонда будут направлены на приобретение проблемных активов у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, так и у коммерческих банков. «Покупка проблемных активов и их последующая реструктуризация и продажа — это профильный способ заработка для инвестиционной компании», — отметил Игорь Мазепа. При этом, размер одной инвестиции будет варьироваться в пределах 20-30 млн. грн.

Второй фонд будет нацелен на инвестиции в IT стартапы. По словам Игоря Мазепы, фокусам в первую очередь станут украинские проекты. В этом случае, средний размер инвестиции составит $2 млн. Предполагается, что фонд будет контролировать миноритарную долю, а основатели проекта должны оставаться мажоритарными собственниками.

Помимо этого кипрская дочка Concorde Investments (Cyprus) LTD получила лицензию от кипрского регулятора на проведение брокерские и дилерские операций, а также управление активами.

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