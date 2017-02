Concorde Capital создает 2 фонда для инвестиций в проблемные активы и IT

Инвестиционная компания Concorde Capital поднимает 2 инвестиционных фонда более чем на $20 млн. для капиталовложений в проблемные активы и IT проекты.



«Мы "подняли" два инвестфонда: один из них долговой — на сумму 300 млн. грн., второй — на сумму $10 млн. рассчитан на стартап IT-проекты», — поведал Игорь Мазепа, генеральный директор и основатель Concorde Capital. Инвестиционные фонды были сформированы капиталом самой Concorde Capital, а также были привлечены инвестиции сотрудников компании.



Инвестиции долгового фонда будут направлены на приобретение проблемных активов у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, так и у коммерческих банков. «Покупка проблемных активов и их последующая реструктуризация и продажа — это профильный способ заработка для инвестиционной компании», — отметил Игорь Мазепа. При этом, размер одной инвестиции будет варьироваться в пределах 20-30 млн. грн.



Второй фонд будет нацелен на инвестиции в IT стартапы. По словам Игоря Мазепы, фокусам в первую очередь станут украинские проекты. В этом случае, средний размер инвестиции составит $2 млн. Предполагается, что фонд будет контролировать миноритарную долю, а основатели проекта должны оставаться мажоритарными собственниками.



Помимо этого кипрская дочка Concorde Investments (Cyprus) LTD получила лицензию от кипрского регулятора на проведение брокерские и дилерские операций, а также управление активами.



Источник. Инвестиционная компания Concorde Capital поднимает 2 инвестиционных фонда более чем на $20 млн. для капиталовложений в проблемные активы и IT проекты.«Мы "подняли" два инвестфонда: один из них долговой — на сумму 300 млн. грн., второй — на сумму $10 млн. рассчитан на стартап IT-проекты», — поведал Игорь Мазепа, генеральный директор и основатель Concorde Capital. Инвестиционные фонды были сформированы капиталом самой Concorde Capital, а также были привлечены инвестиции сотрудников компании.Инвестиции долгового фонда будут направлены на приобретение проблемных активов у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, так и у коммерческих банков. «Покупка проблемных активов и их последующая реструктуризация и продажа — это профильный способ заработка для инвестиционной компании», — отметил Игорь Мазепа. При этом, размер одной инвестиции будет варьироваться в пределах 20-30 млн. грн.Второй фонд будет нацелен на инвестиции в IT стартапы. По словам Игоря Мазепы, фокусам в первую очередь станут украинские проекты. В этом случае, средний размер инвестиции составит $2 млн. Предполагается, что фонд будет контролировать миноритарную долю, а основатели проекта должны оставаться мажоритарными собственниками.Помимо этого кипрская дочка Concorde Investments (Cyprus) LTD получила лицензию от кипрского регулятора на проведение брокерские и дилерские операций, а также управление активами.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________