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5 самых дорогих рынков недвижимости в мире по последним данным Forbes!

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5 самых дорогих рынков недвижимости в мире по последним данным Forbes!


Согласно попавшему в распоряжение Forbes недавнему отчету Oxford Economics, где представлено соотношение стоимости недвижимости к доходам населения по всему миру, семье со средним доходом понадобится более 30 лет, чтобы купить квартиру площадью в 90 м² в Гонконге, Мумбаи, Пекине или Шанхае. Вот пять самых дорогих рынков недвижимости в мире — и только один из них не в Азии. .

5. Лондон

Цены на недвижимость в Лондоне росли десятилетиями, пока жилье стало окончательно не по карману горожанам. С 2013-го каждый год цены на лондонскую недвижимость увеличивались со скоростью, измеряемой двузначным числом. Средняя цена на жилье в городе выросла с 257 тыс. фунтов стерлингов в 2006 году до 474 тыс. в 2016-м, то есть на 84%. Попытки правительства стабилизировать рынок жилья за счет увеличения госпошлин на элитную недвижимость и установления новых пошлин на инвестиционные объекты не увенчались успехом. Однако, согласно недавнему опросу, экономисты предполагают, что в этом году цены на недвижимость либо останутся на прежнем уровне, либо даже немного упадут.

4. Шанхай

Шанхай — один из самых дорогих рынков недвижимости в Китае. В прошлом году цены на жилье там выросли на 40%, причем за один только август — на все 5%. Справиться с таким стремительным подъемом было тяжело. Многие инвесторы, испугавшись ослабления внутреннего фондового рынка в 2015 году, бросились в сектор недвижимости, поскольку видели в нем чуть ли не единственное оставшееся укрытие. Однако в ближайшее время рынок жилья в Шанхае может оказаться под давлением, так как регуляторы предприняли ряд новых шагов, чтобы снизить цены или по крайней мере ограничить их рост. В октябре власти более 20 китайских городов, в том числе Шанхая, внедрили новый пакет мер по стабилизации рынка недвижимости: ввели лимиты на покупку и ужесточили ипотечные ограничения.

3. Пекин

Самый дорогой рынок недвижимости в материковом Китае — Пекин. По данным Муниципальной комиссии жилищного строительства и развития городских и сельских районов, в настоящее время квадратный метр там стоит $5820. В сентябре средняя цена на жилье в Пекине выросла примерно на 30%. Для сравнения: недвижимость в других крупных городах Китая подорожала примерно на 11%. Ограничительные меры, предпринятые правительством в октябре, должны подавить стремительный рост цен, но есть риск и слишком резкого падения. А ведь инвесторы рассчитывают на прибыль, да и большая часть доходов населения привязана к сфере недвижимости.

2. Мумбаи

Узкий полуостров, на котором расположен город Мумбаи, стал одним из самых дорогих рынков жилья в мире. Как пишет Quartz, в Мумбаи соотношение стоимости недвижимости к доходам населения — «самое высокое среди всех крупных индийских городов». Страна богатеет, и девелоперам все сложнее находить строительные площадки в переполненном городе, где миллионы людей до сих пор живут в битком набитых трущобах. В ноябре рынок недвижимости оказался под давлением, так как премьер-министр страны Нарендра Моди провел денежную реформу и вывел из обращения купюры в 500 и 1000 рупий в целях борьбы с коррупцией, фальшивомонетничеством и налоговыми махинациями. В Индии, чтобы избежать налогов, большая часть сделок с недвижимостью заключалась по наличному расчету. Представители индийской компании PropEquity считают, что в этом году цены на недвижимость в Мумбаи могут упасть на 30%.

1. Гонконг

Гонконг сохраняет титул самого дорогого рынка жилья в мире вот уже седьмой год подряд. По данным ежегодного отчета Demographia, в прошлом году средняя цена на недвижимость равнялась 18,1 среднего годового дохода населения до вычета налогов. Несмотря на небольшой спад (в позапрошлом году этот показатель составлял 19 годовых доходов), недвижимость в Гонконге по-прежнему «стоит неподъемных денег», говорится в отчете. В последние годы цены на городское жилье стремительно растут. Этот процесс обусловлен низкими процентными ставками и обилием покупателей с материка. Отсутствие доступного жилья стало одной из главных социальных проблем в регионе, так как небогатым людям приходится ютиться в «домах-клетках» и опасных, многократно разделенных квартирах.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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