Counterparty запускает смарт-контракты Эфириума на блокчейне Биткойна

Counterparty, технология децентрализованных финансовых инструментов, запустила на блокчейне Биткойна смарт-контракты Эфириума, портировав Виртуальную Машину Эфириума (EVM) в собственный код.



В конце 2014 года, Counterparty добавила поддержку выполнения Эфириум смарт-контрактов на платформе Биткойна. Тем не менее, в то время Эфириум был в пре-альфа стадии развития, и его первый основной релиз, Frontier, еще не был представлен. Конечно же, как и с Frontier, так и позднее с релизом Homestead в конце февраля, разработчики Counterparty засвидетельствовали приятное развитие EVM. Конечным результатом должно было стать создание контракта, который работал бы с Эфириумом, Counterparty и Биткойном – чего они, по всей видимости, достигли, в содружестве с разработчиком ядра Counterparty, Рубеном де Фрисом (Ruben de Vries).



Он отмечает:



«Теперь стал возможным запуск контракта на Counterparty для тестирования с текущим кодом».



Обращаясь к CCN, директор Counterparty Foundation, Тревор Альпетер, сказал, что добавление на блокчейн Биткойна функционала Эфириума, означает, что EVM Counterparty может делать всё, что может делать Эфириум, с учётом того, что это происходит на платформе Биткойна. Единственные отличия Биткойна заключаются в более длительном времени подтверждения блока – по сравнению с Эфириумом.



Он сказал:



«Подключение EVM Counterparty позволит пользователям создавать и разворачивать децентрализованные автономные организации (DAOs), DAPPS и смарт-контракты на блокчейне Биткойна».



С момента своего появления в 2009 году, Биткойн был наиболее широко используемой и самой ценной цифровой валютой, а также наиболее безопасным блокчейном. Естественно, что добавленный к средствам этого блокчейна функционал Эфириума, означает, что безопасность, обеспечиваемая этой цифровой валютой, является большим преимуществом по сравнению с любым другим действующим блокчейном.



Ещё одним преимуществом выступает тот факт, что Counterparty напрямую использует биткойн-адреса, что, как сказал Альтпетер, является «логическим действием, которое стало возможно благодаря биткойн-валюте доминирующей среди остальных криптовалют». Она даёт дополнительные преимущества, такие как ограниченное количество блокчейнов, приватные ключи, а также разнообразные характеристики монет, которыми необходимо управлять при взаимодействии с одним или несколькими блокчейнами.



Проще говоря, это означает, что вы можете держать биткойны, Counterparty (XCP) и активы Counterparty на одном и том же биткойн-адресе, где их все можно объединить созданием одного закрытого ключа для управления остальными ключами, и тем самым значительно упростить безопасность.



Подключение EVM позволило Counterparty внедрить Эфириум смарт-контракты в блокчейн Биткойна. Это объясняется тем, что смарт-контракты Эфириума объединены общим языком программирования, называемым Solidity. Именно эта возможность использовать один и тот же язык программирования смарт-контрактов позволяет разработчикам, использующим Эфириум, использовать также и EVM Counterparty.



Counterparty более заинтересован в работе Эфириума, чем конкурирует с ним – сказал Альтпетер . Это в конечном счёте означает увеличение количества разработчиков, которые могут воспользоваться этими новыми возможностями.



Он добавляет:



«Если Биткойн будет иметь более долгосрочный успех, нежели Эфириум, то некоторые разработчики захотят использовать EVM Counterparty’s на Биткойне, но если Эфириум, в конечном счете, провалится – чего, мы надеемся, не произойдёт – то разработчики, знакомые с Solidity, смогут продолжить двигаться вперёд».



Преимущества EVM Counterparty



Преимуществом подключения EVM Counterparty к Биткойну является возможность выполнения смарт-контрактов на блокчейне Биткойна, несмотря на то, что характерные для Counterparty особенности распространяются на активы Counterparty в пределах EVM.



Активы Counterparty могут быть использованы в качестве токенов доступа, игровой валюты или специализированных криптовалютах, таких как Storj, который был запущен с помощью Counterparty, являясь децентрализованным облачным онлайн-хранилищем, и относящиймя к Майкрософтовской платформе Blockchain as a Service (BaaS), – говорит Альпетер. Большинство возможностей использования Counterparty и смарт-контрактов, вероятно, ещё предстоит открыть, так как пока это новая технология.



В долгосрочной перспективе для биткойн-пользователей, событие играет важную роль для здоровья Биткойна. Каждый проект, проигранный в пользу Эфириума, из-за технических ограничений Биткойна, представляет собой потерю талантливых разработчиков, пользователей и что критично – комиссии с биткойн-транзакций.



Хайп смарт-контрактов Counterparty



В 2016 было много шума вокруг смарт-контрактов, но по мнению Counterparty, смарт-контрактам потребуется некоторое время, для того чтобы они полностью реализовали свой потенциал, аналогичный траектории развития Биткойна. Важно понимать, что большинство использует смарт-контракты, полагаясь на возможность депонирования (эскро), и поскольку Биткойн является наиболее ценным блокчейном со значительным отрывом от прочих – он в настоящее время единственный блокчейн, который занимает эту нишу.



Значение возможностей смарт-контрактов, включающих депонирование и основывающихся на Биткойне и Эфириуме продолжает расти – утверждает Альтпетер. Если эти криптовалюты продолжат расти в цене – вы увидите, как использование смарт-контрактов вырастут вместе с ними.



Источник. Counterparty, технология децентрализованных финансовых инструментов, запустила на блокчейне Биткойна смарт-контракты Эфириума, портировав Виртуальную Машину Эфириума (EVM) в собственный код.В конце 2014 года, Counterparty добавила поддержку выполнения Эфириум смарт-контрактов на платформе Биткойна. Тем не менее, в то время Эфириум был в пре-альфа стадии развития, и его первый основной релиз, Frontier, еще не был представлен. Конечно же, как и с Frontier, так и позднее с релизом Homestead в конце февраля, разработчики Counterparty засвидетельствовали приятное развитие EVM. Конечным результатом должно было стать создание контракта, который работал бы с Эфириумом, Counterparty и Биткойном – чего они, по всей видимости, достигли, в содружестве с разработчиком ядра Counterparty, Рубеном де Фрисом (Ruben de Vries).Он отмечает:«Теперь стал возможным запуск контракта на Counterparty для тестирования с текущим кодом».Обращаясь к CCN, директор Counterparty Foundation, Тревор Альпетер, сказал, что добавление на блокчейн Биткойна функционала Эфириума, означает, что EVM Counterparty может делать всё, что может делать Эфириум, с учётом того, что это происходит на платформе Биткойна. Единственные отличия Биткойна заключаются в более длительном времени подтверждения блока – по сравнению с Эфириумом.Он сказал:«Подключение EVM Counterparty позволит пользователям создавать и разворачивать децентрализованные автономные организации (DAOs), DAPPS и смарт-контракты на блокчейне Биткойна».С момента своего появления в 2009 году, Биткойн был наиболее широко используемой и самой ценной цифровой валютой, а также наиболее безопасным блокчейном. Естественно, что добавленный к средствам этого блокчейна функционал Эфириума, означает, что безопасность, обеспечиваемая этой цифровой валютой, является большим преимуществом по сравнению с любым другим действующим блокчейном.Ещё одним преимуществом выступает тот факт, что Counterparty напрямую использует биткойн-адреса, что, как сказал Альтпетер, является «логическим действием, которое стало возможно благодаря биткойн-валюте доминирующей среди остальных криптовалют». Она даёт дополнительные преимущества, такие как ограниченное количество блокчейнов, приватные ключи, а также разнообразные характеристики монет, которыми необходимо управлять при взаимодействии с одним или несколькими блокчейнами.Проще говоря, это означает, что вы можете держать биткойны, Counterparty (XCP) и активы Counterparty на одном и том же биткойн-адресе, где их все можно объединить созданием одного закрытого ключа для управления остальными ключами, и тем самым значительно упростить безопасность.Подключение EVM позволило Counterparty внедрить Эфириум смарт-контракты в блокчейн Биткойна. Это объясняется тем, что смарт-контракты Эфириума объединены общим языком программирования, называемым Solidity. Именно эта возможность использовать один и тот же язык программирования смарт-контрактов позволяет разработчикам, использующим Эфириум, использовать также и EVM Counterparty.Counterparty более заинтересован в работе Эфириума, чем конкурирует с ним – сказал Альтпетер . Это в конечном счёте означает увеличение количества разработчиков, которые могут воспользоваться этими новыми возможностями.Он добавляет:«Если Биткойн будет иметь более долгосрочный успех, нежели Эфириум, то некоторые разработчики захотят использовать EVM Counterparty’s на Биткойне, но если Эфириум, в конечном счете, провалится – чего, мы надеемся, не произойдёт – то разработчики, знакомые с Solidity, смогут продолжить двигаться вперёд».Преимуществом подключения EVM Counterparty к Биткойну является возможность выполнения смарт-контрактов на блокчейне Биткойна, несмотря на то, что характерные для Counterparty особенности распространяются на активы Counterparty в пределах EVM.Активы Counterparty могут быть использованы в качестве токенов доступа, игровой валюты или специализированных криптовалютах, таких как Storj, который был запущен с помощью Counterparty, являясь децентрализованным облачным онлайн-хранилищем, и относящиймя к Майкрософтовской платформе Blockchain as a Service (BaaS), – говорит Альпетер. Большинство возможностей использования Counterparty и смарт-контрактов, вероятно, ещё предстоит открыть, так как пока это новая технология.В долгосрочной перспективе для биткойн-пользователей, событие играет важную роль для здоровья Биткойна. Каждый проект, проигранный в пользу Эфириума, из-за технических ограничений Биткойна, представляет собой потерю талантливых разработчиков, пользователей и что критично – комиссии с биткойн-транзакций.В 2016 было много шума вокруг смарт-контрактов, но по мнению Counterparty, смарт-контрактам потребуется некоторое время, для того чтобы они полностью реализовали свой потенциал, аналогичный траектории развития Биткойна. Важно понимать, что большинство использует смарт-контракты, полагаясь на возможность депонирования (эскро), и поскольку Биткойн является наиболее ценным блокчейном со значительным отрывом от прочих – он в настоящее время единственный блокчейн, который занимает эту нишу.Значение возможностей смарт-контрактов, включающих депонирование и основывающихся на Биткойне и Эфириуме продолжает расти – утверждает Альтпетер. Если эти криптовалюты продолжат расти в цене – вы увидите, как использование смарт-контрактов вырастут вместе с ними.

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