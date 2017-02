Prext Мастер

Sigma-Investment - sigma-invest.org Я не админ



Старт: 05.02.2017







Sigma-Investment

О проекте: Цитата: Команда Sigma Investment Company - амбициозный проект. Наша команда состоит из трейдеров высочайшего класса. Более 10 лет успешных торгов на фондовых биржах, огромный опыт и целеустремленность помогают нам успешно, и с максимальной выгодой приумножать привлеченные средства. Мы создали торговую компанию Sigma Investment Company для привлечения и управления инвестиционными активами, а также для получения прибыли на основе волатильности рынка ценных бумаг.

Использование различных торговых стратегий позволяет получать прибыль независимо от экономической ситуации. Мы торгуем как на повышение, так и на понижение курса акций. В нашей работе основными приоритетами являются надежность и сохранность привлеченных нами активов. Присоединяйтесь к нашей команде уже сегодня, и начинайте получать высокий стабильный доход.

Планы:

План-A

110% За 5 дней

Сумма депозита от 1$-100$

22% от суммы вклада ежедневно. Депозит включен в выплаты.



План-B

140% За 10 дней

Сумма депозита от 100$-1000$

4% от суммы вклада ежедневно. Депозит возвращается в конце срока.



План-С

220% За 15 дней

Сумма депозита от 1000$-10000$

8% от суммы вклада ежедневно. Депозит возвращается в конце срока.



Платежные системы: Perfect Money и Payeer

Минимальная сумма депозита: 1$ до 10000$

Минимальная сумма для выплат: 0,1$

Выплаты: Ручные до до 24-х часов

Реферальная программа: 8% - 3% - 1%





Мой депозит: Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U688хххх->U12247128. Memo: Shopping Cart Payment. sigma-invest.org.. Date: 09:17 05.02.17. Batch: 163104808. 1$ до 10000$0,1$Ручные до до 24-х часов8% - 3% - 1%Мой депозит:

