Sigma-Investment - sigma-invest.org

Я не админ
Старт: 05.02.2017
Sigma-Investment
О проекте:
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Команда Sigma Investment Company - амбициозный проект. Наша команда состоит из трейдеров высочайшего класса. Более 10 лет успешных торгов на фондовых биржах, огромный опыт и целеустремленность помогают нам успешно, и с максимальной выгодой приумножать привлеченные средства. Мы создали торговую компанию Sigma Investment Company для привлечения и управления инвестиционными активами, а также для получения прибыли на основе волатильности рынка ценных бумаг.
Использование различных торговых стратегий позволяет получать прибыль независимо от экономической ситуации. Мы торгуем как на повышение, так и на понижение курса акций. В нашей работе основными приоритетами являются надежность и сохранность привлеченных нами активов. Присоединяйтесь к нашей команде уже сегодня, и начинайте получать высокий стабильный доход.
Планы:
Платежные системы: Perfect Money
План-A
110% За 5 дней
Сумма депозита от 1$-100$
22% от суммы вклада ежедневно. Депозит включен в выплаты.
План-B
140% За 10 дней
Сумма депозита от 100$-1000$
4% от суммы вклада ежедневно. Депозит возвращается в конце срока.
План-С
220% За 15 дней
Сумма депозита от 1000$-10000$
8% от суммы вклада ежедневно. Депозит возвращается в конце срока.
и Payeer
Минимальная сумма депозита:
1$ до 10000$
Минимальная сумма для выплат:
0,1$
Выплаты:
Ручные до до 24-х часов
Реферальная программа:
8% - 3% - 1%
Мой депозит:
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The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U688хххх->U12247128. Memo: Shopping Cart Payment. sigma-invest.org.. Date: 09:17 05.02.17. Batch: 163104808.