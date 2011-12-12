Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sigma-Investment - sigma-invest.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:03
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 6,315
Благодарностей: 3,286
КП: 0.431
Sigma-Investment - sigma-invest.org
Я не админ

Старт: 05.02.2017



Sigma-Investment

О проекте:
Цитата:
Команда Sigma Investment Company - амбициозный проект. Наша команда состоит из трейдеров высочайшего класса. Более 10 лет успешных торгов на фондовых биржах, огромный опыт и целеустремленность помогают нам успешно, и с максимальной выгодой приумножать привлеченные средства. Мы создали торговую компанию Sigma Investment Company для привлечения и управления инвестиционными активами, а также для получения прибыли на основе волатильности рынка ценных бумаг.
Использование различных торговых стратегий позволяет получать прибыль независимо от экономической ситуации. Мы торгуем как на повышение, так и на понижение курса акций. В нашей работе основными приоритетами являются надежность и сохранность привлеченных нами активов. Присоединяйтесь к нашей команде уже сегодня, и начинайте получать высокий стабильный доход.

Планы:
План-A
110% За 5 дней
Сумма депозита от 1$-100$
22% от суммы вклада ежедневно. Депозит включен в выплаты.

План-B
140% За 10 дней
Сумма депозита от 100$-1000$
4% от суммы вклада ежедневно. Депозит возвращается в конце срока.

План-С
220% За 15 дней
Сумма депозита от 1000$-10000$
8% от суммы вклада ежедневно. Депозит возвращается в конце срока.


Платежные системы: Perfect Money и Payeer
Минимальная сумма депозита: 1$ до 10000$
Минимальная сумма для выплат: 0,1$
Выплаты: Ручные до до 24-х часов
Реферальная программа: 8% - 3% - 1%



Мой депозит:
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U688хххх->U12247128. Memo: Shopping Cart Payment. sigma-invest.org.. Date: 09:17 05.02.17. Batch: 163104808.
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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