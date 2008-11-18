Причины лудомании: почему появляется зависимость от азартных игр?

Лудомания появляется далеко не у всех азартных игроков – многие могут годами играть в лотереи, при этом не появляется какая-либо зависимость. Человек иногда покупает билетик просто для развлечения, он не жаждет приобретать весь тираж билетов, чтобы получить высокий шанс на выигрыш. Аналогичная ситуация и с игровыми автоматами: лудоманы не могут контролировать свой азарт, они тратят на игру все свои деньги. Причины появления лудомании до конца не изучены
, но психологи выделили некоторые наиболее распространенные факторы.
Одиночество
Лудомании больше всего подвержены одинокие мужчины 25-35 лет, которые испытывают проблемы с личной жизнью. Они стараются заполнить душевную пустоту азартными развлечениями, чтобы получать адреналин и острые эмоции от игры. Недостаток общения и впечатлений заставляет снова и снова возвращаться за игровой стол.
Жажда самоутверждения
У некоторых людей есть проблемы с поиском своего места в жизни. Работа совершенно не приносит удовлетворения, есть проблемы с семьей и друзьями, хобби также не дает возможность почувствовать себя полноценной частью этого мира. Здесь человеку приходят на помощь азартные игры – можно без особых усилий выиграть существенную сумму денег, которая станет наглядным подтверждением успеха в жизни. Вот только лудоманы не понимают, что выигрыши не выпадают постоянно. За белой полосой везения обычно следует черная полоса неудач, после чего человек проигрывает все.
Вредные привычки
Алкоголики и наркоманы очень подвержены азартным играм – они считают, что это увлечение намного безобиднее их вредных привычек. Это отчасти так, но чрезмерное увлечение азартными играми приводит к отрыву от общества и потере финансов.
Жажда легкого заработка
Некоторые люди совершенно не понимают, что казино придуманы для того, чтобы их владельцы заработали деньги
. Азартные игроки считают, что при длительной игре они обязательно сорвут такой куш, который обеспечит им безбедную жизнь. Некоторые действительно становятся обладателями ошеломительных по сумме призов, но большинство людей просто проигрывают деньги.
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