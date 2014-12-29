Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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stellarbanks.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:45
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.03.2016
Сообщений: 459
Благодарностей: 46
КП: 0.000
stellarbanks.biz
Я не админ!!!


Цитата:
О проекте

stellarbanks.biz продолжает развиваться как инновационный поставщик финансовое решение и теперь в состоянии предложить финансовые продукты с учетом потребностей своих клиентов.

stellarbanks.biz начал свой путь в 2016 году году с главной целью развития производительных предприятий страны за счет предоставления финансирования лизинга и впоследствии диверсифицированной в других смежных финансовых услуг.

stellarbanks.biz является частным онлайн инвестиционная компания , которая была официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году stellarbanks.biz надеется на более активное участие в экономическом развитии Бангладеш введения всех финансовых продуктов под одной крышей для удовлетворения экономических потребностей заказчика.

Ваш бизнес нуждается в деньгах , чтобы расти, и выбор доступны для вас , прежде чем были ограничены, чтобы не сказать больше. Но все изменилось, сейчас рынок инвестор стремится вкладывать средства в малых и средних предприятий. Является ли это за счет привлечения капитала, привлечения финансирования для удовлетворения ваших потребностей в наличности или долевого финансирования за счет продажи части своего бизнеса инвесторам в обмен на финансирование вашего бизнеса, мы будем работать с вами для того чтобы рассмотреть и сообщить все включено картину ваш бизнес финансы. Это называется бенчмаркинг, и это помогает нам шаг к острому инвесторов для финансирования.
Минимальный депозит - $1
Максимальный депозит - $500000

ПЛАНЫ:

10% на 12 часов; 150% на 24 часа; 300% на 3 дня; 900% на 10 дней; 7500% на 30 дней

Реферальные - 11%

Платежные системы PM, Payyer, Bitcoin.

Мой 1-Й вклад $1
The amount of 1 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9679***->U13467726. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stellarbanks.biz User lkamen.. Date: 08:24 05.02.17. Batch: 163100513.

Моя реферальная ссылка: https://stellarbanks.biz/?ref=lkamen

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
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Прибыльный проект!!!
Стабильно приносящий прибыль проект
Последний раз редактировалось lkamen; Сегодня в 12:48.
lkamen на форуме  
Старый Сегодня, 12:58
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 28
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: stellarbanks.biz
Слишком жирно

добавлено через 1 минуту
Выплаты инстант?Если да, то можно для интереса доллар на 12 часов кинуть
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Последний раз редактировалось WINDOF; Сегодня в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 13:01
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.03.2016
Сообщений: 459
Благодарностей: 46
КП: 0.000
Автор темы Re: stellarbanks.biz
Вывод обрабатывается вручную в течении 24 часов.
__________________
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Прибыльный проект!!!
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lkamen на форуме  
Старый Сегодня, 13:07
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,035
Благодарностей: 5,529
КП: 0.386
Re: stellarbanks.biz
Цитата:
Сообщение от lkamen Посмотреть сообщение
Мой 1-Й вклад $1
ТС это маловато для создания темы - добавляйте или улетайте в мусорник с этим скамерюгой выходного дня
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