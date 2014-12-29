Я не админ!!!
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О проекте
stellarbanks.biz продолжает развиваться как инновационный поставщик финансовое решение и теперь в состоянии предложить финансовые продукты с учетом потребностей своих клиентов.
stellarbanks.biz начал свой путь в 2016 году году с главной целью развития производительных предприятий страны за счет предоставления финансирования лизинга и впоследствии диверсифицированной в других смежных финансовых услуг.
stellarbanks.biz является частным онлайн инвестиционная компания , которая была официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году stellarbanks.biz надеется на более активное участие в экономическом развитии Бангладеш введения всех финансовых продуктов под одной крышей для удовлетворения экономических потребностей заказчика.
Ваш бизнес нуждается в деньгах , чтобы расти, и выбор доступны для вас , прежде чем были ограничены, чтобы не сказать больше. Но все изменилось, сейчас рынок инвестор стремится вкладывать средства в малых и средних предприятий. Является ли это за счет привлечения капитала, привлечения финансирования для удовлетворения ваших потребностей в наличности или долевого финансирования за счет продажи части своего бизнеса инвесторам в обмен на финансирование вашего бизнеса, мы будем работать с вами для того чтобы рассмотреть и сообщить все включено картину ваш бизнес финансы. Это называется бенчмаркинг, и это помогает нам шаг к острому инвесторов для финансирования.
Минимальный депозит - $1
Максимальный депозит - $500000
ПЛАНЫ:
10% на 12 часов; 150% на 24 часа; 300% на 3 дня; 900% на 10 дней; 7500% на 30 дней
Реферальные - 11%
Платежные системы PM, Payyer, Bitcoin.
Мой 1-Й вклад $1
The amount of 1 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9679***->U13467726. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stellarbanks.biz User lkamen.. Date: 08:24 05.02.17. Batch: 163100513.
Моя реферальная ссылка: https://stellarbanks.biz/?ref=lkamen
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Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!