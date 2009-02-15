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Ставки от goldenleo

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Старый Сегодня, 12:41
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Танкоград
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 29
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Ставки от goldenleo
буду выкладывать кратко одной строкой свои мысли на спортивные события, в основном ставки будут на хоккей.
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goldenleo на форуме  
Старый Сегодня, 12:57
#2
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Танкоград
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 29
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Ставки от goldenleo
Для начала мысли на сегодняшний хоккей.
В КХЛ сегодня несколько интересных матчей, но пожалуй остановлюсь на главном для меня выборе на сегодня:

14-00 Барыс-Динамо Рига Ф1 (-1,5) 1,90 БС

Борьба на востоке обострилась донельзя, Барыс имеет еще все шансы занять 4 место на востоке и к тому же соперник лишенный турнирной мотивации приехал в гости. В общем тут жду уверенную победу хозяев.

Для ставки в пресс также подойдет ставка 14-30 Югра-Динамо Минск Х2 за 1,32

Из вечернего не нравится линия на матч 19-00 Медвешчак-Витязь. давать 1,16 на победу гостей уж как то слишком. Возьму тут в пресс Ф1 (+4,5) за 1,55
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goldenleo на форуме  
Старый Сегодня, 13:04
#3
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Танкоград
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 29
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Ставки от goldenleo
Вечером в Швеции состоится финал Чемпионата мира по хоккею с мячем. Встречаются Швеция и Россия. Линия в целом на матч правильная, считаю что России сегодня ловить нечего в матче. Какие-то трения нехорошие в сборной, раз одного из лучшего игрока Сергея Ломанова отцепили от состава без причины.

18-00 Швеция-Россия Ф1 (-2,5) 1,81 БС
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goldenleo на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:10
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