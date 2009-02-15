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Re: Ставки от goldenleo
Для начала мысли на сегодняшний хоккей.
В КХЛ сегодня несколько интересных матчей, но пожалуй остановлюсь на главном для меня выборе на сегодня:
14-00 Барыс-Динамо Рига Ф1 (-1,5) 1,90 БС
Борьба на востоке обострилась донельзя, Барыс имеет еще все шансы занять 4 место на востоке и к тому же соперник лишенный турнирной мотивации приехал в гости. В общем тут жду уверенную победу хозяев.
Для ставки в пресс также подойдет ставка 14-30 Югра-Динамо Минск Х2 за 1,32
Из вечернего не нравится линия на матч 19-00 Медвешчак-Витязь. давать 1,16 на победу гостей уж как то слишком. Возьму тут в пресс Ф1 (+4,5) за 1,55