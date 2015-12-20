Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Вопрос по вилкам

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Обсуждение вопросов выбора букмекерских контор, нюансов их работы, а также предлагаемых ими бонусов и акций. Рейтинг букмекеров. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 11:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 28.04.2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Вопрос по вилкам
В общем, хотел попробовать ставить на вилках.
Подбирал сервис, пришёл к этому.
И сам вопрос. Как такое возможно, чтобы на два противоположных события были такие кфы? И прибыль составила 20%
В этом сервисе так каждый день

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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