Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу инвесторов. рабочая модель бизнеса!

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Старый Сегодня, 10:05
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Ищу инвесторов. рабочая модель бизнеса!
Добрый день! Ищу Инвестора, я хочу открыть бизнес по готовой модели.Система отработанная. Есть срм система которая фиксирует все показатели. Они сами привлекают клиентов. Деньги нужны под залог товара. Рассмотрю Ваши предложения сотрудничества!
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Evgen42 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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