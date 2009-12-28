Banner.Global - Banner.Global

BANNER.global - это рекламно-инвестиционная платформа, позволяющая зарабатывать на размещении рекламы.Устали кликать, просматривать дешёвые тизеры, и получать за это незначительные центы? У нас есть решение.Мы предлагаем пассивный заработок на размещении рекламы.Рекламируйте свои ссылки, размещайте баннеры и зарабатывайте на этом.Как же работает система? Каждый пользователь проекта имеет возможность размещать рекламу в виде ссылок и баннеров. Покупая рекламное место вы так же зарабатываете на этом.Зарегистрировавшись в проекте вы получаете доступ к функциям размещения рекламы и вашему заработку. BANNER.global - возвращает потраченные средства на рекламу в конце срока размещения, не берёт никаких процентов, плюс выплачивает комиссионные в размере 1% в сутки.Никаких кликов, сёрфинга и всяких мелочей которые занимают много времени для достойного заработка.Система будет автоматически начислять прибыль на ваш баланс, которая доступна к выплате.
МАРКЕТИНГ
Цитата:
Инвест. Период: От 1 дня до 10 дней
Выплаты: 1% В ДЕНЬ
Сумма вклада: ОТ 5,00 USD До 20.000 USD
Тип выплат:Инстант Платежные системы:Perfect Money, Payeer, AdvCash Реферальный бонус:3%-1%