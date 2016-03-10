Криптовалютная биржа OKCoin может изменить схему комиссионных сборов

Вчера, 3 февраля, одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая OKCoin опубликовала сообщение об изменении правил сбора комиссии, которое впоследствии было удалено.
Так, в сообщении, опубликованном на официальном сайте биржи, говорилось о переходе на модель «maker-taker» (система сбора комиссионных платежей, при которой размещающий ордер платит меньший сбор, чем принимающий) с сохранением комиссионного сбора в размере 0,2% от суммы каждой сделки. Однако немногим позже сообщение было удалено.
На момент публикации администрация биржи не делала каких-либо заявлений в связи с этим происшествием.
Напомним, что введение комиссионных сборов
на операции с биткоином и Litecoin в размере 0,2% от каждой транзакции криптовалютными биржами OKCoin, Huobi и BTCC было осуществлено 24 января. Аналитики и участники рынка считают, что такое решение бирж должно снизить волатильность курса биткоина и положительно отразится на курсе криптовалют в долгосрочной перспективе.
Источник: ForkLog