| Веселая, азартная, бесконечная игра с возможностью выиграть денежные призы.
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#1
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Топ Мастер
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,781
Благодарностей: 6,199
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Победа в конкурсах на ММГП (Приз - ПРЕМИУМ)
Тема очередного этапа игры: "Победа в конкурсах на ММГП!"
Приз: ПРЕМИУМ-аккаунт на месяц
Спонсор данного этапа - MMGP.ru
Сроки проведения данного этапа игры: с 05.02.17 по 12.02.17, а голосование продлится до 15.02.17 включительно
Не забудьте, что демотиваторы для этого конкурса должны быть эксклюзивные (нигде ранее не выставлявшиеся) и сделаны при помощи генератора демотиваторов форума mmgp.ru.
Генератор демотиваторов и правила конкурса вы найдёте здесь:
Условия, правила игры и генератор демотиваторов
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Сегодня, 13:10
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