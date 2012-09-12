Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Победа в конкурсах на ММГП (Приз - ПРЕМИУМ)

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Веселая, азартная, бесконечная игра с возможностью выиграть денежные призы.
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Старый Сегодня, 02:04
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,781
Благодарностей: 6,199
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Победа в конкурсах на ММГП (Приз - ПРЕМИУМ)
Тема очередного этапа игры: "Победа в конкурсах на ММГП!"


Приз: ПРЕМИУМ-аккаунт на месяц


Спонсор данного этапа - MMGP.ru



Сроки проведения данного этапа игры: с 05.02.17 по 12.02.17, а голосование продлится до 15.02.17 включительно



Не забудьте, что демотиваторы для этого конкурса должны быть эксклюзивные (нигде ранее не выставлявшиеся) и сделаны при помощи генератора демотиваторов форума mmgp.ru.

Генератор демотиваторов и правила конкурса вы найдёте здесь:


Условия, правила игры и генератор демотиваторов


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