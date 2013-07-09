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Merlim Network - Merlim.Network - Лучший рефбек + бонусы!
Приветствую, Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбэк 150% !!! в Merlim Network от суммы первого депозита и 100% на все последующие депозиты
Тема на форуме ММГП : mmgp.ru/showthread.php?t=489572
Бонусы от меня:
1. Помощь в регистрации, оплате и выборе стратегии заработка.
2. При оплате с карты платеж может не пройти (особенно с Привата), а с биткоином работают единицы. Я помогу с этим, вы переводите мне на карту или ЭПС, а я вам покупаю пакет.
3. Помогу с выводом прибыли, не придется набирать 100$ и платить комиссию в 10$.
4. Объясню как легко выполнять еженедельные скачивания игр.
5. Переливы рефов.
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по моей рефссылке, в подписи (или в личке форума или в скайп aleksandrtorubarov
2. Рефбек делаю в течении 48 часов с момента оплаты
3. Написание отзыва о получении рефбэка для последующих выплат.
Все рефссылки а также skype находятся на моем блоге, ссылка на блог в подписи.
Последний раз редактировалось butcher139; Сегодня в 02:07.