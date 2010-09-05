Toyota и Shell начали инвестировать в разработку водородного топлива

В начале 2017 года мировые энергетические и транспортные корпорации заключили соглашение, согласно которому, в течение года они инвестируют в водородную энергетику более 11 млрд долларов. Чтобы придать данному придать данному направлению официальный статус и своим пример агитировать другие компании вкладываться в развитие водородной энергетики, было создано профильное ведомство - Hydrogen Council.
По словам генерального директора Shell, водород имеет очень большой потенциал и, в ближайшем будущем, он может прийти на смену традиционным видам энергии. Исходя из этого, ведущие корпорации не могут остаться в стороне от данного факта и считают наиболее выгодным инвестировать именно в это направление.
В настоящее время, в развитие водородной энергетики уже вложили многие мировые гиганты: Toyota, Shell, Hyundai, Honda, Alstom и другие. По заверениям аналитиков, совсем скоро к ним могут подтянутся правительства некоторых стран, которые планируют создать альтернативные источники нефти и газу. Для этого, Hydrogen Council разработало соответствующую программу, согласно которой государства, вступившие в концерн, будут поощряться денежными средствами и иметь приоритет на строительство у себя соответствующей инфраструктуры.
Основным камнем преткновения в данном вопросе являются нефтяные и газовые компании, которые не собираются отдавать свои позиции на рынке энергетических ресурсов. Однако, как утверждают эксперты, волноваться им пока рано. Производство водородного топлива в промышленных масштабах пока просто невозможно физически и данное направление работает исключительно на перспективу.
Специально для mmgp.ru