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Россельхознадзор собирается запретить ввоз мяса птицы из Европы

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Россельхознадзор собирается запретить ввоз мяса птицы из Европы


Документ, который запрещает импорт птичьего мяса и яиц на территорию России, уже подготовлен, и скорее всего будет одобрен в течение двух недель. Представитель Россельхознадзора Юлия Милано объясняет это тем, что на территории Европы быстро распространяется птичий грипп.

Несколькими месяцами ранее, ведомство уже ввело ограничение на ввоз в Россию мяса птиц из определённых европейских животноводческих хозяйств, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа. При этом, запрет в итоге может быть расширен и на все эти страны (Польша, Германия, Голландия, Швеция и другие).

Милано отметила, что точные время введения пока не определено, однако наиболее точная дата, по мнению ведомства – это одна-две недели.

На территории России птичий грипп также даёт о себе знать. Так, в начале декабря 2016 года, в Астраханская область первая пострадала от этой инфекции. На птицефабрике «Харабалинская» пришлось уничтожить более 600 тысяч кур. А уже в конце декабря вспышка болезни была зафиксирована в Ростовской области на предприятии «Евродон», где выращивалась индейка.

Россельхознадзор предупредил, что на данный момент принимаются всевозможные меры безопасности, поэтому появление заражённого мяса на российских рынках практически исключено. Кроме этого, ведомство также обнадёжило потребителей, что, если в России не произойдёт эпидемии, то стоимость кур в магазинах останется на прежнем уровне и может подняться совсем незначительно.


Специально для mmgp.ru
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