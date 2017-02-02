Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AmberEldorado - Ambereldorado.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:13
#1
Hyip-Cruiser.com
Премиум
 
Аватар Hyip-Cruiser
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 54,110
Благодарностей: 5,583
КП: 0.455

награды Ветеран MMGP.RU 
AmberEldorado - Ambereldorado.com
AmberEldorado - Ambereldorado.com

Старт - 02.02.2017

Цитата:
Хотите найти надежный и проверенный способ инвестировать свои средства? Тогда Вы на верном пути! AmberEldorado предоставляет любому желающему увеличить свой капитал за счет инвестирования в такое драгоценное ископаемое, как янтарь. Наша компания уникальна в своем роде, поскольку мы создали идеальный тандем между инвестиционной деятельностью и сферой производства, что позволило нам снизить финансовые риски и максимально увеличить доходность. Мы инвестируем в янтарь уже более 10-и лет, и можем твердо заявить, что это безопасный способ вкладывать "свободные" средства для получения дополнительного заработка.
Планы:

2,5% - 4% в день в течение 50 дней (депозит включен)
115% через 10 дней, 150% через 15 дней
180% через 20 дней, 220% через 25 дней

Мин/Макс: 10 / 20000
Реф: 6-2-1
Вывод: Manual
ЭПС: PM,PAYEER,OKPAY,BTC

Домен:ENOM, INC., 24 nov 2016 - 24 nov 2017
Хостинг:Psychz Networks Ashburn
SSL:PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-01-16 - 2018-01-16
Скрипт: H-SCRIPT

Цитата:
Date : 02/02/2017 09:33
From/To Account : U12957982
Amount : -120.00
Currency : USD
Batch : 162748463
Memo : Shopping Cart Payment. hyipcruiser.

Регистрация

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Старый Сегодня, 00:32
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 3
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: AmberEldorado - Ambereldorado.com
Выплата:

Payeer
+ 1.23 $

Date: 04.02.2017 23:27:31
ID: 301031087
Details: P56032202 → P31576187
Amount: 1.23 $
Comment: Khan400
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Старый Сегодня, 00:42
#3
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,706
Благодарностей: 38,825
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: AmberEldorado - Ambereldorado.com
Легенда про янтарь, планы на 50 дней, возврат депозита в конце срока.. Понаблюдаем за рекламой, вижу моники же заходят.
__________________
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