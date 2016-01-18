Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,390 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Традиционные банки упустили клиентов из поколения 1982-2004 года рождения

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:24
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 2,163
Благодарностей: 310
Записей в FX-блоге: 1240
Подписок: 7
КП: 0.145
Традиционные банки упустили клиентов из поколения 1982-2004 года рождения
После скандала с Wells Fargo поколение 1982-2004 года рождения (Millennials) заслужило «модель Netflix» для банковского сектора. Дни традиционного банковского дела, а также гегемонии крупных банков фирменных подходит к концу, поскольку потребители требуют более прозрачное, гибкое и честное обслуживание.






Более 5,300 сотрудников Wells Fargo были уволены в сентябре прошлого года после того, как появились новости о том, что они тайно создали миллионы несанкционированных банковских счетов и кредитных карт - без ведома клиентов, понесших сборы за счета, которые они никогда и не открывали.

Для финансовой отрасли это, должно быть, момент расплаты, толчок к новой модели общения с клиентами. Дни традиционного банковского дела, гегемонии крупных банков подходят к концу, поскольку потребители требуют более прозрачной, гибкой и честной работы в отношении клиентов.

Действия Wells Fargo были вопиющей наглостью, это едва ли не первый пример нарушений со стороны банков. За последние восемь лет парад банковских скандалов разразился во всем мире, в том числе Deutsche Bank, помогавший русским богачам 10 миллиардов долларов разместить на шельфе, или Libor, в котором совершались манипуляции в отношении глобальных процентных ставок; и венцом всего этого явился ипотечный кризис в США, который стартовал глобальный экономический спад.

Пришло время для бизнес-"модели" Netflix, побеждающей статус-кво банков. Netflix является ярким примером компании, которая изменила мир, найдя простое решение - поставить клиента на первое место. Вместо того , чтобы злоупотреблять доверием своих клиентов.

Это должно послужить предостережением для традиционных банковских учреждений. Когда клиенты не доверяют банкам. Было обнаружено, что все четыре ведущих банка США входят в число 10 наименее любимых брендов для поколения Millennials: 70 процентов из них предпочитают посетить стоматолога вместо того, чтобы слушать вранье о репутации банков.

Некоторые из нового поколения клиентов (63 процента) не имеют кредитных карт, 53 процента из них считают, что банки предлагают что-либо отличное от услуг других банков, и третья часть из них не выражает совершенно никакой лояльности.

Потребительские опасения по поводу надежности банков хорошо обоснованы и находят достаточно живой отклик среди клиентов банков. Примеры лжи, злоупотреблений и коррупции являются распространенными явлениями на сегодня, как и восемь лет назад.


Переведено специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

сдается подпись,баннер в подписи, а также реклама форекс-тематики раз в месяц по всему форекс-разделу. Предложение действительно 9 дней.
Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 23:29.
sunmistik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банки приготовятся к удаленному привлечению клиентов Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 47 30.12.2016 00:02
Иностранные банки ужесточают проверку клиентов DepecheM Новости в банковской сфере и страховании 0 10.06.2016 15:28
Почему банки теряют клиентов svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 23 20.05.2016 20:25
Швейцарские банки проверяют российских клиентов TenDemon Новости в банковской сфере и страховании 2 09.02.2016 09:25
Alibaba и Facebook могут потеснить традиционные банки — эксперт moskva Новости технологий и интернета 0 18.01.2016 21:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
1worldinvestment - 1worldinvestment.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ewitranslate
Пуэрто-Рико оказалось в состоянии дефолта
От Ewitranslate в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Fingero
Как изменить ссылку рубрики
От Fingero в разделе «Блогосфера»
Аватара нет
Бесплатное продвижение Вашего сайта.
От Наталия Петюкевич в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Mega-Hyip
magnate-group-ltd - magnate-group-ltd.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube