Традиционные банки упустили клиентов из поколения 1982-2004 года рождения

После скандала с Wells Fargo
поколение 1982-2004 года рождения (Millennials) заслужило «модель Netflix» для банковского сектора. Дни традиционного банковского дела, а также гегемонии крупных банков фирменных подходит к концу, поскольку потребители требуют более прозрачное, гибкое и честное обслуживание.
Более 5,300 сотрудников Wells Fargo были уволены в сентябре прошлого года после того, как появились новости о том, что они тайно создали миллионы несанкционированных банковских счетов и кредитных карт - без ведома клиентов,
понесших сборы за счета, которые они никогда и не открывали.
Для финансовой отрасли это, должно быть, момент расплаты, толчок к новой модели общения с клиентами. Дни традиционного банковского дела, гегемонии крупных банков подходят к концу, поскольку потребители требуют более прозрачной, гибкой и честной работы в отношении клиентов.
Действия Wells Fargo были вопиющей наглостью, это едва ли не первый пример нарушений со стороны банков. За последние восемь лет парад банковских скандалов разразился во всем мире, в том числе Deutsche Bank
, помогавший русским богачам 10 миллиардов долларов разместить на шельфе, или Libor
, в котором совершались манипуляции в отношении глобальных процентных ставок; и венцом всего этого явился ипотечный кризис в США
, который стартовал глобальный экономический спад.
Пришло время для бизнес-"модели" Netflix, побеждающей статус-кво банков. Netflix
является ярким примером компании, которая изменила мир, найдя простое решение - поставить клиента на первое место.
Вместо того , чтобы злоупотреблять доверием своих клиентов.
Это должно послужить предостережением для традиционных банковских учреждений. Когда клиенты не доверяют банкам. Было обнаружено, что все четыре ведущих банка США входят в число 10 наименее любимых брендов
для поколения Millennials: 70 процентов из них предпочитают посетить стоматолога вместо того, чтобы слушать вранье о репутации банков.
Некоторые из нового поколения клиентов (63 процента) не имеют кредитных карт, 53 процента из них считают, что банки предлагают что-либо отличное от услуг других банков, и третья часть из них не выражает совершенно никакой лояльности.
Потребительские опасения по поводу надежности банков хорошо обоснованы и находят достаточно живой отклик среди клиентов банков. Примеры лжи, злоупотреблений и коррупции являются распространенными явлениями на сегодня, как и восемь лет назад.
Переведено специально для MMGP.ru