sunmistik



Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 21.07.2016 Сообщений: 2,163 Благодарностей: 310 Записей в FX-блоге: 1240 Подписок: 7 КП: 0.145

Традиционные банки упустили клиентов из поколения 1982-2004 года рождения Wells Fargo поколение 1982-2004 года рождения (Millennials) заслужило «модель Netflix» для банковского сектора. Дни традиционного банковского дела, а также гегемонии крупных банков фирменных подходит к концу, поскольку потребители требуют более прозрачное, гибкое и честное обслуживание.













Более 5,300 сотрудников Wells Fargo были уволены в сентябре прошлого года после того, как появились новости о том, что они тайно создали миллионы несанкционированных банковских счетов и кредитных карт - без ведома клиентов, понесших сборы за счета, которые они никогда и не открывали.



Для финансовой отрасли это, должно быть, момент расплаты, толчок к новой модели общения с клиентами. Дни традиционного банковского дела, гегемонии крупных банков подходят к концу, поскольку потребители требуют более прозрачной, гибкой и честной работы в отношении клиентов.



Действия Wells Fargo были вопиющей наглостью, это едва ли не первый пример нарушений со стороны банков. За последние восемь лет парад банковских скандалов разразился во всем мире, в том числе Deutsche Bank, помогавший русским богачам 10 миллиардов долларов разместить на шельфе, или Libor, в котором совершались манипуляции в отношении глобальных процентных ставок; и венцом всего этого явился ипотечный кризис в США, который стартовал глобальный экономический спад.



Пришло время для бизнес-"модели" Netflix, побеждающей статус-кво банков. Netflix является ярким примером компании, которая изменила мир, найдя простое решение - поставить клиента на первое место. Вместо того , чтобы злоупотреблять доверием своих клиентов.



Это должно послужить предостережением для традиционных банковских учреждений. Когда клиенты не доверяют банкам. Было обнаружено, что все четыре ведущих банка США входят в число 10 наименее любимых брендов для поколения Millennials: 70 процентов из них предпочитают посетить стоматолога вместо того, чтобы слушать вранье о репутации банков.



Некоторые из нового поколения клиентов (63 процента) не имеют кредитных карт, 53 процента из них считают, что банки предлагают что-либо отличное от услуг других банков, и третья часть из них не выражает совершенно никакой лояльности.



Потребительские опасения по поводу надежности банков хорошо обоснованы и находят достаточно живой отклик среди клиентов банков. Примеры лжи, злоупотреблений и коррупции являются распространенными явлениями на сегодня, как и восемь лет назад.





Переведено специально для MMGP.ru После скандала споколение 1982-2004 года рождения (Millennials) заслужило «модель Netflix» для банковского сектора. Дни традиционного банковского дела, а также гегемонии крупных банков фирменных подходит к концу, поскольку потребители требуют более прозрачное, гибкое и честное обслуживание.Более 5,300 сотрудников Wells Fargo были уволены в сентябре прошлого года после того, как появились новости о том, что они тайно создали миллионы несанкционированных банковских счетов и кредитных карт -понесших сборы за счета, которые они никогда и не открывали.Для финансовой отрасли это, должно быть, момент расплаты, толчок к новой модели общения с клиентами. Дни традиционного банковского дела, гегемонии крупных банков подходят к концу, поскольку потребители требуют более прозрачной, гибкой и честной работы в отношении клиентов.Действия Wells Fargo были вопиющей наглостью, это едва ли не первый пример нарушений со стороны банков. За последние восемь лет парад банковских скандалов разразился во всем мире, в том числе, помогавший русским богачам 10 миллиардов долларов разместить на шельфе, или, в котором совершались манипуляции в отношении глобальных процентных ставок; и венцом всего этого явился, который стартовал глобальный экономический спад.Пришло время для бизнес-"модели" Netflix, побеждающей статус-кво банков.является ярким примером компании, которая изменила мир, найдя простое решение -Вместо того , чтобы злоупотреблять доверием своих клиентов.Это должно послужить предостережением для традиционных банковских учреждений. Когда клиенты не доверяют банкам. Было обнаружено, что все четыре ведущих банка США входят в числодля поколения Millennials: 70 процентов из них предпочитают посетить стоматолога вместо того, чтобы слушать вранье о репутации банков.Некоторые из нового поколения клиентов (63 процента) не имеют кредитных карт, 53 процента из них считают, что банки предлагают что-либо отличное от услуг других банков, и третья часть из них не выражает совершенно никакой лояльности.Потребительские опасения по поводу надежности банков хорошо обоснованы и находят достаточно живой отклик среди клиентов банков. Примеры лжи, злоупотреблений и коррупции являются распространенными явлениями на сегодня, как и восемь лет назад.

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