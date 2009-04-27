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Бизнес-омбудсмен предложил разрешить криптовалюты в Янтарном крае

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Старый Сегодня, 22:37
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Имя: Алексей
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Бизнес-омбудсмен предложил разрешить криптовалюты в Янтарном крае
Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов предложил сделать Калининградскую область пилотным регионом, где будут разрешены криптовалюты. Такое заявление он сделал в ходе круглого стола в столице Янтарного края.

По словам бизнес-омбудсмена, такое разрешение может стать компромиссом в дискуссии о том, стоит ли полностью запрещать виртуальные валюты в России. Споры идут уже долгое время, хотя официального запрета пока нет. В этом случае эксклав в силу своего положения мог бы стать своеобразной экспериментальной площадкой.

Цитата:
- Процесс хождения криптовалют не регулируется никакими санкциями, - цитирует Титова "Интерфакс". - Это предложение можно считать утопическим, но новое время требует новых решений. И Калининградская область может на это рассчитывать.
Напомним, в свое время министерство финансов предлагало уголовно наказывать за создание виртуальных валют вплоть до четырех лет лишения свободы. Однако Генеральная прокуратура и министерство юстиции идею не поддержали.

На сегодняшний день криптовалюты (самая известная из которых - биткоин) привлекают все большее внимание со стороны западных финансистов, налоговых инспекторов и правоохранительных органов. Их беспокоит большой поток виртуальных неконтролируемых денег, фактически неподотчетных властям. Впрочем, в России рынок биткоинов пока развит довольно слабо.

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Метки
криптовалюта, новости, финансовый рынок
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