Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Как создать полноценный интернет магазин без наличия товара?

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Старый Сегодня, 22:28
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Как создать полноценный интернет магазин без наличия товара?
Здравствуйте! Я рад сообщить всем любителям заниматься продажами физических продуктов через интернет что появился новая платформа позволяющая создавать интернет магазин собственными руками в течении 30 минут, которая полностью функцианирует и не требует вмешательства веб-мастеров.

Вам лишь необходимо выбрать интересующую вас нишу и намтроить интерфейс под себя. Для полного удобства также имеются програмные обеспечения позволяющие автоматизировать процесс от принятия заказов до их поставки, seo оптимизация, разные маркетинговые инструменты для увеличения продаж.

Пенсионер из Америки сделал оборот в 35 000$ за 2 недели просто следуями простым инструкциям.

Также имеется пошаговое бесплатное обучение от выбора товара и настройки магазина до запуска рекламы.
Подпишитесь на страницу вконтакте Shopify1 и получите доступ к платформе.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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