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Как создать полноценный интернет магазин без наличия товара?
Здравствуйте! Я рад сообщить всем любителям заниматься продажами физических продуктов через интернет что появился новая платформа позволяющая создавать интернет магазин собственными руками в течении 30 минут, которая полностью функцианирует и не требует вмешательства веб-мастеров.
Вам лишь необходимо выбрать интересующую вас нишу и намтроить интерфейс под себя. Для полного удобства также имеются програмные обеспечения позволяющие автоматизировать процесс от принятия заказов до их поставки, seo оптимизация, разные маркетинговые инструменты для увеличения продаж.
Пенсионер из Америки сделал оборот в 35 000$ за 2 недели просто следуями простым инструкциям.
Также имеется пошаговое бесплатное обучение от выбора товара и настройки магазина до запуска рекламы.
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