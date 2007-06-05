Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitinstant - bitinstant.info

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:56
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.01.2016
Сообщений: 222
Благодарностей: 852
КП: 0.000
Bitinstant - bitinstant.info
Я не Админ и не основатель данного проекта!Тема создана для ознакомления*.
Напоминаю,любые вложения средств в проект сделанные Вами-делаются на свой страх и риск!*
Вся информация по проекту взята с сайта и по ответам админов из тикета*

Старт проекта - 31.01.2017.
Доступны два языка.(Русский и Английский).

Ссылка на проект:
https://bitinstant.info/?ref=51ru4ik



О компании (легенда):
Bitinstant – это уникальный онлайн-проект для тех кто хочет в короткие сроки, приумножить свои деньги.
Надежность, безопасность, комфорт и высокий доход – вот что мы предлагаем нашим инвесторам,
которые решили приобрести финансовую независимость.
Bitinstant: С нами Ваши деньги начнут работать!
Адрес:
9870 St Vincent Place,Glasgow, DC 45 Fr 47.
Телефон:
+3 800 586 68680
E-mail:
admin@bitinstant.info

Маркетинг
Маркетинг проекта Bitinstant – это надежная система, работающая по принципу копилки, которая гарантирует вам стабильный и высокий доход.
Наша команда разработала программу, которая позволяет каждому нашему участнику зарабатывать от 2 до 4 % за 24 часа.
Доступно два вида пополнения и вывода для кошельков Payeer и Bitcoin.
Количество депозитов неограниченно.

В проекте Bitinstant представлены 4 плана.

Например:
Вы выбрали план Start, и совершили вклад на сумму 100 долларов под 2% в день.
Через 24 часа Ваш вклад вырастит на +$2.
В проекте Bitinstant прибыль начисляется каждые 24 часа, таким образом Ваши $2,
Вы сможете вывести после начисления процентов.
Срок действия депозита составляет 50 дней, после чего Вы можете вывести и внести его снова,по Вашему желанию.
Минимальная сумма пополнения баланса в USD (10$) или в BTC(0.011BTC).

Партнерская программа(рефералка): 10% от вклада приглашённого.
Каждый пользователь, который зарегистрируется на сайте - получит 1 доллар и 0.001 BTC в подарок!
(на разные депозиты,обьеденить в общую сумму нельзя!Так же как и вывести,только по истечению срока депозита)

Бонусы от админа:


Мой депозит: (минималка) 0.011 ВТС
https://blockchain.info/ru/tx/3815d9...e097dcdf764f6f
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51ru4ik вне форума  
Старый Сегодня, 22:00
#2
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,329
Благодарностей: 29,426
КП: 0.162

награды Нострадамус 
Цитата:
Сообщение от 51ru4ik Посмотреть сообщение
работающая по принципу копилки
Цитата:
Сообщение от 51ru4ik Посмотреть сообщение
Срок действия депозита составляет 50 дней
какая же тут копилка?

а где перфект то?
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Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
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