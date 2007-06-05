Bitinstant - bitinstant.info

Я не Админ и не основатель данного проекта!Тема создана для ознакомления*.
Напоминаю,любые вложения средств в проект сделанные Вами-делаются на свой страх и риск!*
Вся информация по проекту взята с сайта и по ответам админов из тикета*
Старт проекта - 31.01.2017.
Доступны два языка.(Русский и Английский).
Ссылка на проект:
https://bitinstant.info/?ref=51ru4ik
О компании (легенда):
Bitinstant – это уникальный онлайн-проект для тех кто хочет в короткие сроки, приумножить свои деньги.
Надежность, безопасность, комфорт и высокий доход – вот что мы предлагаем нашим инвесторам,
которые решили приобрести финансовую независимость.
Bitinstant: С нами Ваши деньги начнут работать!
Адрес:
9870 St Vincent Place,Glasgow, DC 45 Fr 47.
Телефон:
+3 800 586 68680
E-mail:
admin@bitinstant.info
Маркетинг
Маркетинг проекта Bitinstant – это надежная система, работающая по принципу копилки, которая гарантирует вам стабильный и высокий доход.
Наша команда разработала программу, которая позволяет каждому нашему участнику зарабатывать от 2 до 4 % за 24 часа.
Доступно два вида пополнения и вывода для кошельков Payeer и Bitcoin.
Количество депозитов неограниченно.
В проекте Bitinstant представлены 4 плана.
Например:
Вы выбрали план Start, и совершили вклад на сумму 100 долларов под 2% в день.
Через 24 часа Ваш вклад вырастит на +$2.
В проекте Bitinstant прибыль начисляется каждые 24 часа, таким образом Ваши $2,
Вы сможете вывести после начисления процентов.
Срок действия депозита составляет 50 дней, после чего Вы можете вывести и внести его снова,по Вашему желанию.
Минимальная сумма пополнения баланса в USD (10$) или в BTC(0.011BTC).
Партнерская программа(рефералка):
10% от вклада приглашённого.
Каждый пользователь, который зарегистрируется на сайте - получит 1 доллар и 0.001 BTC в подарок!
(на разные депозиты,обьеденить в общую сумму нельзя!Так же как и вывести,только по истечению срока депозита)
Бонусы от админа:
Мой депозит:
(минималка) 0.011 ВТС
https://blockchain.info/ru/tx/3815d9...e097dcdf764f6f