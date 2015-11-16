OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,930 Благодарностей: 585 КП: 0.136

Италия начинает продавать право на проживание в этой стране



Сообщается, что уже в марте этого года желающие могут начать покупать так называемые визы инвестора (вид на жительство) для проживания в этой стране входящей в Евросоюз.



Итальянский парламент, в декабре 2016 г. принял и одобрил предложение начать торговать видом на жительство начиная с суммы в 500 000 Евро. Законодатели уже заложили в бюджет 2017 года эти будущие деньги.



Заплатив такие большие деньги за вид на жительство, купивший её человек сможет остаться в Италии в течение 5 лет и далее надо будет продлевать срок пребывания в этой стране. В течение второй "пятилетки" проживания в Италии будет возможно получить и гражданство этой страны. Есть одна особенность - нужно будет проживать в стране постоянно для получения вида на жительство. Обычно в других странах такое требование не обязательно к исполнению.



Нужно также отметить, что 500 000 Евро - это будет минимальная цена за вид на жительство и эти деньги можно вложить в стартап. Кроме того, можно отдать на благотворительность 1 млн Евро и после этого подавать документы на вид на жительство в Италии. Также купив на акций и облигаций на 1 млн Евро желающий может обеспечить себя в будущем гражданством этой страны. А самый "дорогой" вариант - это покупка облигаций итальянского правительства на 2 млн Евро.



В настоящее время можно сказать, что половина стран входящих в Евросоюз торгуют видами на жительство и купив такой вид на жительство можно перемещаться по странам Европейского Союза без всяких виз. А такие страны как Кипр и Мальта предоставляют (конечно, за деньги) не гражданам Евросоюза гражданство в объединенной Европе.



Правда Европарламент в 2014 году очень возмущался тем, что Мальта торгует гражданством всего Евросоюза, а не только своим и даже выпустил своё протестное постановление по данному поводу, но маленькую Мальту этот факт не очень обеспокоил и например, в 2016 году они "наторговали" гражданством Евросоюза на общую сумму в размере 310 млн Евро. Неплохо для небольшой страны, согласитесь.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/589610895b043 Сообщается, что уже в марте этого года желающие могут начать покупать так называемые визы инвестора (вид на жительство) для проживания в этой стране входящей в Евросоюз.Итальянский парламент, в декабре 2016 г. принял и одобрил предложение начать торговать видом на жительство начиная с суммы в 500 000 Евро. Законодатели уже заложили в бюджет 2017 года эти будущие деньги.Заплатив такие большие деньги за вид на жительство, купивший её человек сможет остаться в Италии в течение 5 лет и далее надо будет продлевать срок пребывания в этой стране. В течение второй "пятилетки" проживания в Италии будет возможно получить и гражданство этой страны. Есть одна особенность - нужно будет проживать в стране постоянно для получения вида на жительство. Обычно в других странах такое требование не обязательно к исполнению.Нужно также отметить, что 500 000 Евро - это будет минимальная цена за вид на жительство и эти деньги можно вложить в стартап. Кроме того, можно отдать на благотворительность 1 млн Евро и после этого подавать документы на вид на жительство в Италии. Также купив на акций и облигаций на 1 млн Евро желающий может обеспечить себя в будущем гражданством этой страны. А самый "дорогой" вариант - это покупка облигаций итальянского правительства на 2 млн Евро.В настоящее время можно сказать, что половина стран входящих в Евросоюз торгуют видами на жительство и купив такой вид на жительство можно перемещаться по странам Европейского Союза без всяких виз. А такие страны как Кипр и Мальта предоставляют (конечно, за деньги) не гражданам Евросоюза гражданство в объединенной Европе.Правда Европарламент в 2014 году очень возмущался тем, что Мальта торгует гражданством всего Евросоюза, а не только своим и даже выпустил своё протестное постановление по данному поводу, но маленькую Мальту этот факт не очень обеспокоил и например, в 2016 году они "наторговали" гражданством Евросоюза на общую сумму в размере 310 млн Евро. Неплохо для небольшой страны, согласитесь.Специально для mmgp.ru

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