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Назвали самые странные государственные закупки по ProZorro
Среди самых странных государственных закупок по ProZorro назвали детские игрушки, кресты и гробы.
Об этом сообщает “24 канал”.
1. Развивающие игрушки
На 5,1 тыс. грн в Нацбанке приобрели 2 набора кубиков, экономические настольные игры, деловую игру “Крысиные бега-1” и логическую – “Танграм”. В Нацбанке пояснили, что этими играми заполнили детскую комнату.
2. Кресты и гробы
В городском коммунальном предприятии “Коммунтранс” Константиновского городского совета по ProZorro приобрели гробы и кресты на 50 тыс. грн.
3. Услуги поиска
Коммунальное предприятие “Ритуальная служба” из Никополя Днепропетровской области провело тендер на 130 тыс. грн с “закупки по поиску информации о клиентах”.
“За оказанные услуги по настоящему договору заказчик платит исполнителю 5 процентов от общей суммы реализованных ритуальных товаров и услуг клиентам (родным и близким умерших, информацию о которых предоставил исполнитель)”, – говорится в соглашении.
По материалам Телеканал 24