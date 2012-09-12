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Назвали самые странные государственные закупки по ProZorro

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Назвали самые странные государственные закупки по ProZorro
Среди самых странных государственных закупок по ProZorro назвали детские игрушки, кресты и гробы.

Об этом сообщает “24 канал”.

1. Развивающие игрушки

На 5,1 тыс. грн в Нацбанке приобрели 2 набора кубиков, экономические настольные игры, деловую игру “Крысиные бега-1” и логическую – “Танграм”. В Нацбанке пояснили, что этими играми заполнили детскую комнату.

2. Кресты и гробы

В городском коммунальном предприятии “Коммунтранс” Константиновского городского совета по ProZorro приобрели гробы и кресты на 50 тыс. грн.

3. Услуги поиска

Коммунальное предприятие “Ритуальная служба” из Никополя Днепропетровской области провело тендер на 130 тыс. грн с “закупки по поиску информации о клиентах”.

“За оказанные услуги по настоящему договору заказчик платит исполнителю 5 процентов от общей суммы реализованных ритуальных товаров и услуг клиентам (родным и близким умерших, информацию о которых предоставил исполнитель)”, – говорится в соглашении.

По материалам Телеканал 24
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