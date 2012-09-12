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В каких странах станет больше вакансий для украинцев

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В каких странах станет больше вакансий для украинцев
Сезонный набор на работу за рубежом на весну начинается в конце февраля. В этом сезоне кадровики ожидают рост вакансий из Польши и Китая. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказала директор агентства по поиску персонала Affinity Елена Яковлева.

“Этой весной ожидаем много вакансий из Польши, Китая. Китайцы предлагают зарплаты побольше, чем поляки. Поэтому туда активно едут украинцы. Программисты переезжают в европейские страны”, – говорит она.

В Китае предлагают зарплаты от 1000 долларов.

“Открывают вакансии в отрасли развлечений, обслуживания. Берут официантов, учителей английского. В Китае сейчас модно, чтобы работали европейцы. Это привлекает тамошних посетителей. Зарплата зависит от контракта, продолжительности работы. Платят от тысячи до трех тысяч долларов в месяц”, – отмечает Яковлева.

“На украинском рынке труда этой весной вакансий будет мало. Зарплаты не соответствуют требованиям рынка. Отрицательную роль сыграет повышение минимальной зарплаты”, – комментируют в Affinity.

По материалам Газета по-Украински
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