Coinrotator.net - биткоин ротатор

Этот ротатор просто облегчает нам жизнь ! Вот ссылка : Coinrotator.net
Заходим регистрируемся нажимая на Register, вписываем свой логин, почту, и пароль два раза :
Затем заходим на свой аккаунт и не нужно не какого подтверждения !
Для получения одного списка своих реферальных ссылок со всех сайтов на которых работайте, нажимаем на Bitcoin Faucet List, и у вас получиться такой список, это все сайты на которых я зарабатываю в биткоине : http://coinrotator.net/adeloo/list.php
Для добавления ваших рефералных ссылок и создавания списка переходим на Bitcoin Faucet List и вписываем каждую строку таким образом :
Ссылку, названия сайте, минимальный вывод, максимальный вывод, время сбора сатоши, способ вывода
И так каждую строку , получиться примерно так :
и нажимаем Create !
Можете также сделать ротатор но на нём почему то не все сайты работают, у меня получился такой : http://coinrotator.net/adeloo/
Для получения ротатора переходим на Rotator и чисто вставляем списком свои реферальные ссылки вот так :
и нажимаем Create !
Вот мой заработок за всё время работая с кранами и буксами и обновляя их на этом ротаторе ( цена одного биткоина сейчас более 1000 $ и у меня на балансе более 100 $ ) :
можете проверять мои списки, я туда добавляю только надёжные сайты которые платят и удаляю из списка которые не платят !
будут вопросы задавайте, отвечу подробно по любому из сайтов !