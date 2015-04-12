Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coinrotator.net - биткоин ротатор

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Старый Сегодня, 21:08
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 166
Благодарностей: 5
КП: 0.007
Coinrotator.net - биткоин ротатор
Этот ротатор просто облегчает нам жизнь ! Вот ссылка : Coinrotator.net

Заходим регистрируемся нажимая на Register, вписываем свой логин, почту, и пароль два раза :



Затем заходим на свой аккаунт и не нужно не какого подтверждения !

Для получения одного списка своих реферальных ссылок со всех сайтов на которых работайте, нажимаем на Bitcoin Faucet List, и у вас получиться такой список, это все сайты на которых я зарабатываю в биткоине : http://coinrotator.net/adeloo/list.php

Для добавления ваших рефералных ссылок и создавания списка переходим на Bitcoin Faucet List и вписываем каждую строку таким образом :

Ссылку, названия сайте, минимальный вывод, максимальный вывод, время сбора сатоши, способ вывода

И так каждую строку , получиться примерно так :



и нажимаем Create !

Можете также сделать ротатор но на нём почему то не все сайты работают, у меня получился такой : http://coinrotator.net/adeloo/

Для получения ротатора переходим на Rotator и чисто вставляем списком свои реферальные ссылки вот так :



и нажимаем Create !

Вот мой заработок за всё время работая с кранами и буксами и обновляя их на этом ротаторе ( цена одного биткоина сейчас более 1000 $ и у меня на балансе более 100 $ ) :



можете проверять мои списки, я туда добавляю только надёжные сайты которые платят и удаляю из списка которые не платят !

будут вопросы задавайте, отвечу подробно по любому из сайтов !
__________________
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245$ заработано: http://www.clixsense.com/?7878514
adeloo вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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