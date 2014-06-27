Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,381 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

mybizness-farm.ru - MyBizness-Farm

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:02
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,088
Благодарностей: 71
КП: 0.052
mybizness-farm.ru - MyBizness-Farm

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.01.2017




Об игре:

«MyBizness-Farm» - развивающая виртуальная онлайн игра с неограниченными возможностями, игра, которая дает возможность ощутить себя настоящим фермером. Проект, который ни на минуту не останавливается, вечно обновляется и улучшается. Тут вы найдете не только заработок, но и собеседников.

С нами Вы получите возможность:
✔ заработать на производстве и продаже продукции;
✔ заработать на переработке и продаже продукции;
✔ зарабатывать на реферальной системе;
✔ получить стартовый капитал в кредит от системы под 0%;
✔ получать выплаты от 1 руб.;
✔ переписываться с другими пользователями;
✔ общаться в чате проекта;
✔ делать подарки другим пользователям;
✔ обращаться в тех.поддержку проекта за помощью;

Рынок
Здесь вы можете купить мукомолку для мельницы, а так же купить животных.
Каждая единица покупки прибавляет +1ед вашего опыта, +1 сертификат и расходует -1ед энергии!
Сосед-реферер получает 5% от покупки одного животного.
Выберите животное для покупки.


Лавка
В Лавке Вы можете продать полученные продукты от животных и фабрик по переработке продуктов.
А также купить продукцию для переработки и получения других продуктов!
Также можно продать корм полученный с полей и купить корм для своих животных.
Минимальное количество для покупки и продажи 100 продуктов. Для продажи и покупки продуктов полученных с фабрик минимальное количество 500.
При каждой покупке или продаже корма снимается 1 ед энергии. При каждой покупке или продаже продуктов снимается 5 ед энергии.

Магазин
В Магазине Вы можете купить или продать навоз, мех, удобрение и варежки.
Минимальное количество для покупки продуктов 1 ед.
Минимальное количество для продажи продуктов 100 ед.
Каждая продажа или покупка забирает 10 ед энергии. А также выставление или снятие ставки с очереди забирает 10 ед энергии.
Одна коробка содержит 5000 ед удобрения.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте игры.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 5% от покупки одного животного соседом-рефералом.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


PAYEER, FREE-KASSA


МОЙ ВКЛАД:


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сash-farm - cash-farm.ru - Денежная ферма Blagomir Dao Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 7 22.09.2014 17:22
Tea-farm - tea-farm.ru - новый проект с выводом денег без платежных баллов MrFoxter Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 14 27.06.2014 21:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар venik55
СМИ: пьяного Порошенко, рвавшегося к Путину, сняли с рейса Киев-Москва
От venik55 в разделе «Политика и экономика»
Аватар DaTre
LR исчезнет?
От DaTre в разделе «Liberty Reserve»
Аватара нет
Бизнес-ассоциации Украины выступили против внедрения налога на отходы упаковки
От назаревич в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Партнерка Eromp3 не платит
От alex-1 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар mysilver
Открыли новый раздел "Shareholder.ru - интернет биржа"
От mysilver в разделе «Общий раздел»
Аватар MonitoringFF
Asphalt-Money.ru- Asphalt 8 Airborne
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube