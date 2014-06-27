mybizness-farm.ru - MyBizness-Farm

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 10.01.2017
«MyBizness-Farm» - развивающая виртуальная онлайн игра с неограниченными возможностями, игра, которая дает возможность ощутить себя настоящим фермером. Проект, который ни на минуту не останавливается, вечно обновляется и улучшается. Тут вы найдете не только заработок, но и собеседников.
С нами Вы получите возможность:
✔ заработать на производстве и продаже продукции;
✔ заработать на переработке и продаже продукции;
✔ зарабатывать на реферальной системе;
✔ получить стартовый капитал в кредит от системы под 0%;
✔ получать выплаты от 1 руб.;
✔ переписываться с другими пользователями;
✔ общаться в чате проекта;
✔ делать подарки другим пользователям;
✔ обращаться в тех.поддержку проекта за помощью;
Рынок
Здесь вы можете купить мукомолку для мельницы, а так же купить животных.
Каждая единица покупки прибавляет +1ед вашего опыта, +1 сертификат и расходует -1ед энергии!
Сосед-реферер получает 5% от покупки одного животного.
Выберите животное для покупки.
Лавка
В Лавке Вы можете продать полученные продукты от животных и фабрик по переработке продуктов.
А также купить продукцию для переработки и получения других продуктов!
Также можно продать корм полученный с полей и купить корм для своих животных.
Минимальное количество для покупки и продажи 100 продуктов. Для продажи и покупки продуктов полученных с фабрик минимальное количество 500.
При каждой покупке или продаже корма снимается 1 ед энергии. При каждой покупке или продаже продуктов снимается 5 ед энергии.
Магазин
В Магазине Вы можете купить или продать навоз, мех, удобрение и варежки.
Минимальное количество для покупки продуктов 1 ед.
Минимальное количество для продажи продуктов 100 ед.
Каждая продажа или покупка забирает 10 ед энергии. А также выставление или снятие ставки с очереди забирает 10 ед энергии.
Одна коробка содержит 5000 ед удобрения.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте игры.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 5% от покупки одного животного соседом-рефералом.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER, FREE-KASSA
МОЙ ВКЛАД: