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Ресторанный бизнес Харькова принимает Bitcoin

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Имя: Владимир
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Ресторанный бизнес Харькова принимает Bitcoin

Начиная с февраля 2017 года в Харькове члены биткойн-сообщества могут посетить ресторан «Фиолет», который принимает к оплате биткойн.

«Фиолет» известен своим уникальным дизайном, интересными развлекательными программами, прекрасной кухней и замечательной атмосферой, в которой проходят все мероприятия, включая свадьбы, дни рождения и корпоративные праздники.

Ввод новой технологии оплаты услуг, руководитель ресторана Ольга Еременко мотивировала стремлением, прежде всего, дать клиентам ощутить концепцию свободы от наличности и реализовать накопленные ожидания криптовалютного будущего.

Ольга рассказала, что о биткойне она узнала несколько лет назад, но по настоящему начала интересоваться им только в прошлом году, когда посетила «Курс по криптовалютам и распределённым системам», организованный «Distributed Lab» в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. По ее отзывам «было интересно», но применять биткойн в своем бизнесе она тогда еще не собиралась, рассматривая его только, как альтернативу сохранности капитала.

«Сейчас же, – продолжает Ольга – пришло время для нового и уникального плана предоставления услуг. Современный уровень заставляет смотреть нас не на несколько шагов вперед, а далеко в будущее. Поэтому использование криптовалюты – это один из передовых способов ведения бизнеса, который укрепляет наши стандарты обслуживания самых различных категорий клиентов».

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Метки
бизнес, биткоин, криптовалюта, новости
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