В Национальном банке заговорили о росте безработицы после увеличения минимальной зарп

В Нацбанке допускают что может ускорится рост безработицы, в следствии увеличения минимальной зарплаты в начале года до уровня в 3200 гривен. Исходя из оценок Национального банка, повышение расходов на заработною плату работникам, может привести к большему снижению занятости, чем ожидалось ранее.
В прогнозе НБУ говорится, что снижение официальной занятости скорей всего будет диспропорциональным, в первую очередь спад будет у среднего и малого бизнеса, а также у физических лиц, а все из-за почти двукратного повышения налогов для предпринимателей которые работают на едином налоге. При всем этом количество работников в формальном секторе экономики может уменьшиться на 9%, по сравнению с предыдущим годом.
В это же время в Национальном банке допускают, что ожидания по снижению занятости могут быть компенсированы за счет увеличения так называемой неформальной занятости. Также этот эффект будет неравным исходя из видов деятельности. Самое большое количество работников с низкой оплатой труда, работает в строительстве, торговле, а также сельском хозяйстве.
При всем этом в промышленности, где немалая часть крупных предприятий, многие из них ориентированы на экспорт, и зарплаты на этих предприятиях весьма большие по сравнению с другими отраслями, это все скажется на производственных расходах в сторону их увеличения.
В НБУ отмечают, что занятость в стране на протяжении 2017-го года уменьшится на 5 пунктов, в сравнении с предыдущем годом, что соотносится к 10%-му уровню безработицы.
Специально для mmgp.ru