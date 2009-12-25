Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 16-2017

Снижение объемов торгов на китайских торговых площадках, конференция по перспективам регулирования криптовалют в России, появление первой Российской компании, открыто принимающей к оплате биткойны в offline и другие новости января в новом видеовыпуске BitNovosti.com
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